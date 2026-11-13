Sergio, testigo de la amenaza de bomba junto al PSOE en Zaragoza: "Hemos pasado minutos raros y de nervios"

La amenaza de bomba registrada este viernes en la calle Conde Aranda de Zaragoza, junto a la sede del PSOE, ha alterado la jornada para los viandantes y los comercios de la zona.

Es el caso de la tienda de bicicletas situada en los números 132 y 134, a escasos metros del objeto sospechoso que ha sido detonado por la Policía Nacional.

Sergio Arbús, uno de sus empleados, ha sido testigo de lo sucedido. Destaca en declaraciones a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN el importante despliegue de los agentes, que ha acordonado la zona.

Según relata, él y otros miembros del personal de la tienda han sido apartados al almacén y han seguido la situación a través de las redes sociales. El inicio del operativo ha obligado a desalojar a dos clientes a través de la salida trasera, por la calle Basilio Boggiero.

Han pasado "minutos raros" y de "nervios". Sobre todo, por el recuerdo de lo sucedido en Oviedo esta misma semana. Reconoce que no han podido averiguar de dónde procedía la mochila.

El despliegue policial ha arrancado sobre las 12.00 horas, tal como relata. Minutos después, la Policía Nacional ha reportado lo sucedido a través de sus canales oficiales.

Han pasado cerca de dos horas hasta que el objeto, una mochila, ha sido detonado por los Tedax. Hasta la zona se han desplazado también efectivos con unidades caninas.

El suceso ha obligado a cortar el tráfico a partir de la Plaza del Portillo y ha dejado afecciones en la conexión con Paseo María Agustín, uno de los puntos con más tráfico de la capital aragonesa.

Se trata del segundo aviso por una mochila o maleta sospechosa en apenas 24 horas. El jueves, la Policía Nacional detonó otro objeto junto a la Estación Delicias.

Se da la circunstancia de que este viernes, inicio de la campaña electoral, la sede del PSOE-Aragón ha acogido un desayuno informativo con periodistas. Según han confirmado fuentes del partido, la actividad ha continuado con normalidad aunque se ha cortado la salida a través de Conde Aranda.