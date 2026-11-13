Los bomberos trabajan en la vivienda que ha sufrido una explosión de gas, Zaragoza. E.E

Explosión de gas en una casa en Camino de la Junquera (Zaragoza): dos personas han resultado heridas

En la mañana de este viernes, 13 de noviembre, a las 12:30 se ha producido una explosión de gas en una vivienda situada en el Camino de la Junquera, en Zaragoza.

Las primeras hipótesis apuntan a que la explosión registrada en la vivienda podría haberse producido por el mal estado de la goma de una bombona de butano.

El estallido habría provocado daños en la parte inferior de la casa, aunque, por el momento, no se han detectado daños estructurales.

"Hemos venido corriendo y al parecer se ha dañado toda la parte de abajo. Eso no se puede habitar", afirma Sidiki a El Español de Aragón, vecino proveniente de Mali.

Interior de la casa tras la explosión. E.E

Según han informado los Bomberos, la explosión podría haberse producido mientras se estaban realizando trabajos de manipulación de la instalación eléctrica de la vivienda.

Estas labores podrían haber generado una chispa que, al entrar en contacto con el gas acumulado en el inmueble, habría provocado la explosión.

Como consecuencia dos personas han resultado heridas.

Un hombre que se encontraba en el interior de la casa y una vecina que ante el ruido ha acudido a auxiliarle.

Al intentar saltar la valla, la vecina ha resultado herida en una pierna. Ambos afectados presentan lesiones de carácter leve.

Miembros del cuerpo de Bomberos, servicios sanitarios y Policía Nacional han intervenido en el incidente.

Sobre las 13.40, parte de los bomberos se ha retirado, aunque la ambulancia seguía atendiendo al varón que se encontraba dentro de la vivienda y a la vecina.