Aaron, vecino de la casa afectada por la explosión de gas en Zaragoza: "Mi madre ha saltado la valla para ayudar"

Aarón León, zaragozano de 26 años, se encontraba en casa con su madre cuando, sobre las 12.30 de este viernes, han escuchado una gran explosión.

"Las paredes han temblado y se han caído cosas de las estanterías. Ha sido tan fuerte que se han caído cosas de las estanterías, pensaba que había sido dentro de casa", cuenta el joven a este diario.

Al momento, señala que ha salido corriendo de la casa, ubicada en el camino de la Junquera, para comprobar de donde venía el ruido. "Olía mucho a gas, inmediatamente he comprobado que la explosión se había producido en casa del vecino", relata.

Mientras sacaba el teléfono para llamar al 112, León cuenta que un coche de la Guardia Civil se ha detenido enfrente de la vivienda. "Justo estaban haciendo patrulla en la zona, menos mal", declara.

El interior de la vivienda en camino de la Junquera, tras la explosión. E.E Zaragoza

Tras pedir auxilio y colgar, dice que ha escuchado a los agentes decir que había un hombre en el suelo de la casa afectada y una señora de rojo. "Esta última era mi madre y he pensado: '¡pero en qué momento ha acabado en casa del vecino'", exclama.

"Cuando he podido hablar con ella, una vez le han atendido los médicos en la ambulancia, me ha dicho que ha visto a un hombre tirado en el suelo que no se movía. Es sanitaria, así que no ha dudado en saltar la valla para auxiliarle", declara el joven.

Afortunadamente, el vecino ha sufrido heridas leves y su madre está en buen estado, "pese a que casi se rompe la rodilla al quedarse atrapada en una alcantarilla".

Según las primeras hipótesis de lo ocurrido, la explosión registrada en la vivienda podría haberse producido por el mal estado de la goma de una bombona de butano.

"Parece que los habitantes del domicilio se encontraban manipulando la luz y al saltar una chispa ha explotado la bombona debido a la gran acumulación de gas", han puntualizado en declaraciones a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

El estallido, tal y como han detallado desde el cuerpo de bomberos, solo ha provocado daños en la parte inferior de la casa, aunque, por el momento, no se han detectado daños estructurales.

El resto de viviendas de la zona no han sufrido ningún desperfecto.