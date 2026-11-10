Detenido un fugitivo de prisión desde 2023 en La Ribagorza (Huesca): tenía seis requisitorias judiciales

La Guardia Civil ha detenido en la comarca oscense de La Ribagorza a un hombre de 37 años que se había fugado en 2023 de una prisión de Tarragona y sobre el que pesaban seis requisitorias judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitidas por juzgados de Tarragona y Zaragoza.

El arrestado se enfrenta también a un presunto delito de resistencia grave a agentes de la autoridad.

La investigación comenzó el pasado 23 de julio, cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Benabarre establecieron un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana en la carretera A-139, cerca de Graus.

Durante el control, los agentes observaron cómo un vehículo eludía el dispositivo y se daba a la fuga. Aunque iniciaron un operativo para localizarlo e identificar a su conductor, no consiguieron alcanzarlo.

El Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca se hizo cargo de las pesquisas.

Los investigadores comprobaron que el vehículo figuraba a nombre de una persona fallecida, pero que era utilizado por su hijo, quien había escapado de una prisión de Tarragona en 2023 y tenía seis requisitorias judiciales en vigor.

Familiares implicados

El pasado 7 de octubre, los agentes del GIAT se desplazaron hasta el domicilio del sospechoso. Cuando este llegó conduciendo el vehículo que buscaban y advirtió la presencia policial, emprendió la huida a pie.

Los agentes consiguieron alcanzarlo e iniciaron su detención, pero el hombre comenzó a forcejear con ellos y varios familiares se sumaron para impedir la intervención policial.

Ante esta situación, los agentes solicitaron el apoyo de otras unidades de la Guardia Civil y establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la vivienda. El sospechoso intentó refugiarse en una casa contigua, pero finalmente fue alcanzado y reducido por los agentes.

El hombre, de 37 años y vecino de la comarca de La Ribagorza, fue detenido como presunto autor de un delito de resistencia grave a agentes de la autoridad, además de por las seis requisitorias judiciales que tenía pendientes.

Tres familiares investigados

La investigación continuó para esclarecer la participación de los familiares que habían intervenido durante la actuación policial. Como resultado, el pasado 28 de octubre la Guardia Civil investigó a tres personas: dos mujeres de 62 y 41 años y un hombre de 71, todos vecinos de La Ribagorza

Una de las mujeres está investigada por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad, mientras que las otras dos personas lo están por supuestos delitos de resistencia y desobediencia grave.

La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, que fueron entregadas junto al detenido en el Tribunal de Instancia de Barbastro.

La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión, mientras que las tres personas investigadas deberán comparecer ante dicha autoridad cuando sean requeridas.