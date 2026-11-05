Mancha de sangre en el lugar de los hechos. E.E

Internan en un centro de menores al detenido por la muerte de un joven de 22 años en Miralbueno (Zaragoza)

El pasado 4 de noviembre, un joven de 22 años falleció tras sufrir una agresión con arma blanca durante la madrugada en la calle Ronda Ibón de Plan, en el barrio zaragozano de Miralbueno.

Los servicios sanitarios estuvieron más de media hora practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

La Policía Nacional detuvo a un menor de edad como presunto autor del homicidio del joven de 22 años ocurrido durante la madrugada.

Este 5 de noviembre, la Fiscalía de Menores ha ordenado su ingreso en el Centro de Internamiento de Menores Infractores de Juslibol como presunto responsable de la muerte del joven.

Por el momento, se desconocen más datos sobre el presunto autor de los hechos. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Datos sobre lo ocurrido

En torno a la una de la madrugada del pasado 4 de noviembre, se produjo una agresión con arma blanca en el interior de una urbanización de la calle Ronda Ibón de Plan, en el barrio zaragozano de Miralbueno.

"Ocurrió sobre las 12:30-1:00 de la noche. Me asomé un momento, pero, como vi tanto movimiento, me dio un poco de cosa y me metí en casa", comentó un vecino de Miralbueno.

Además, matizó que presenció un gran despliegue de medios, con "dos o tres ambulancias, Policía Nacional y Local".

"Fue sobre las 12:30 horas. En el grupo de WhatsApp de vecinos contaron que estuvieron atendiendo al joven hasta las 3 de la madrugada y que podrían haber detenido a alguien a eso de las 6:00 de la mañana, pero no sabemos nada más", contó otro vecino a El Español de Aragón.

El suceso también provocó un gran revuelo en el barrio durante buena parte de la noche. Según relataron varios vecinos, se escuchó mucho alboroto durante la madrugada.

"Oía mucho jaleo sobre las 3 de la mañana, muchísimo bullicio", contó uno de ellos.

Asimismo, los vecinos de Miralbueno se encontraron esa misma mañana con varios contenedores precintados por la Policía Nacional, una actuación que estaba relacionada con la investigación del homicidio.