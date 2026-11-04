Contenedores precintados por la Policía Nacional en Miralbueno como parte de la investigación. E.E

Muere un joven de 22 años apuñalado en el barrio de Miralbueno (Zaragoza)

Un joven de 22 años ha fallecido tras sufrir una presunta agresión con arma blanca durante la madrugada de este miércoles en la calle Ronda Ibón de Plan, en el barrio zaragozano de Miralbueno, según ha confirmado la Policía Nacional.

Los servicios sanitarios han estado más de media hora practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima, aunque finalmente no han podido salvarle la vida.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

"Ocurrió sobre las 12:30 - 1:00 de la noche. Me asomé un momento pero como vi tanto movimiento me dio un poco de cosa y me metí en casa", comenta un vecino de Miralbueno.

Además, matiza que presenció un gran despliegue de medios con "dos o tres ambulancias, Policía Nacional y Local".

"Fue sobre las 12:30 horas. En el grupo de Whatsapp de vecinos comentaron que estuvieron atendiendo al joven hasta las 3 de la madrugada y que podrían haber detenido a alguien a eso de las 6:00 de la mañana, pero no sabemos nada más", cuenta otro vecino a El Español de Aragón.

Asimismo, los vecinos de Miralbueno se han encontrado esta mañana con varios contenedores precintados por la Policía Nacional, una actuación que podría estar relacionada con la investigación del homicidio.

Basuras precintadas en el barrio de Miralbueno (Zaragoza) E.E

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el suceso.

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