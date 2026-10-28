Isabel Burillo, zaragozana que viajaba a Sevilla: "No nos aseguran poder ir a Sevilla, nos quedaremos tirados en Madrid"

El accidente entre dos trenes de Renfe e Iryo entre Los Yébenes y Urda, en Toledo, ha dejado, por el momento, 50 muertos, según confirman fuentes de Protección Civil de Castilla-La Mancha.

En Zaragoza, en la estación Delicias los retrasos ya se empiezan a notar. Es el caso de Isabel Burillo, que viajaba a Sevilla por motivos de trabajo.

"Iba con mi hermana a Sevilla, pero según nos han informado, si sale el tren solo nos llevan hasta Madrid, no nos aseguran ir a Sevilla", ha explicado Burillo.

Además, ha destacado que al ser de un pueblo de al lado de la capital aragonesa, "cogemos las maletas y nos volvemos a casa".

"Es un día triste para todo el mundo", ha concluido la joven.

La estación Delicias de Zaragoza E.E Zaragoza

Más viajeros

Otra de las viajeras que también se encuentra en la estación Delicias es Eva. Ella viaja ahora a Vitoria por trabajo y aunque por el momento no le han cancelado el viaje, "está en shock porque hace unos días estuve en Cádiz".

Eva cuenta a este diario que en ese momento "noto vibraciones y hubo retrasos" y añade que "con toda la tecnología que hay ahora no se entiende que el maquinista no supiera lo que había en la vía”.

Otra de las pasajeras afectadas es Elena. Ella es de Huelva y había venido a Zaragoza a pasar unos días con su hijo.

"Tenía el tren a Sevilla pero solo llega hasta Madrid, allí no conozco a nadie, no sabemos si volverán a ponerlo en marcha", ha explicado a este diario.

Marisa y Juan también se han visto perjudicados por la colisión. “Soy de Tarazona e íbamos a ver a nuestra hija. Nos ha llamado mi cuñada y nos ha contado el accidente, es el que tenemos que coger nosotros en un rato pero lo han cancelado, ya no podemos ir”, ha señalado Marisa.

Marisa y Juan, personas afectadas y “cabreadas” E.E Zaragoza

Además, ha asegurado que "depende de lo que nos digan iremos o no a Tarazona" y se queja de que "es un desastre todo".

Los trenes al norte de España y a Barcelona continúan con normalidad. Sin embargo, a Andalucía está todo cancelado, y sin previsión de poder viajar hasta allí hoy en tren.

Renfe ha habilitado un teléfono de contacto gratuito para todos los viajeros así como la posibilidad de cambiar todos los billetes afectados.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.