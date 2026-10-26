Muere un motorista de 59 años, vecino de Zaragoza, en un accidente de tráfico en Alcañiz

Un motorista de 59 años, vecino de Zaragoza, ha fallecido este pasado domingo, 25 de octubre, en un accidente de tráfico en la carretera N-232, a su paso por el término municipal de Alcañiz (Teruel).

El siniestro se ha producido por un choque por alcance entre la motocicleta y un turismo que, a su vez, había colisionado con el vehículo que le precedía.

El accidente ha tenido lugar a las 18:35 horas de la tarde, en la N-232. El motorista, único ocupante de la motocicleta, ha fallecido como consecuencia del siniestro.

Según la Guardia Civil, las pruebas de alcohol y drogas realizadas a los conductores de los turismos implicados han dado negativo.

La Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) de Alcañiz se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente y de la instrucción de las diligencias correspondientes.