Muere una mujer atropellada por un autobús en la Ronda Ambeles de Teruel

Una mujer ha fallecido tras ser atropellada en un paso de peatones de la Ronda Ambeles (Teruel) la mañana de este lunes 19 de octubre, según ha informado a este medio el Ayuntamiento de Teruel.

Al parecer, el primer impacto la habría desplazado hasta el carril contrario, donde habría sido arrollada por un autobús.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del suceso.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.