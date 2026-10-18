Un jabalí siembra el caos en pleno centro de Zaragoza. Redes Sociales

El animal estuvo durante varias horas de la noche suelto por las calles, hasta que la policía nacional consiguió atraparlo.

Un jabalí siembra el caos en pleno centro de Zaragoza y se cuela en una discoteca del Casco: "Es el jabalí fiestero"

"Un jabalí a la fuga" podría ser perfectamente el título de una película de ciencia ficción; pero no.

En la noche de este sábado 17 de octubre, el suceso más raro se dio lugar en pleno centro de Zaragoza.

En el casco, mítica zona de fiesta, un jabalí se paseó por las discotecas sin pagar entrada.

Antes hizo turismo por el centro: paseo Independencia, plaza España, Coso, San Felipe y terminó el día como un buen zaragozano: en el Casco.

Los maños no daban crédito y los vídeos corrieron como la pólvora por Whatsapp y redes sociales. Algunos incrédulos consideraban que estaban hechos por Inteligencia Artificial.

El suceso bien podría ser una broma, pero no. El animal sembró el caos en las calles y en la zona de fiesta.

No hubo que lamentar daños personales, ya que el jabalí estaba más asustado que los jóvenes que disfrutaban de una noche de pilares.

"Es el jabalí fiestero", "Pobre animal", "¿Pero cómo ha llegado ahí?", son algunos de los comentarios que los maños están dejando en redes sociales.

La policía nacional tardó varias horas en poder atrapar al jabalí.

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