Muere una niña tras caerse de un balcón de un edificio de viviendas en el barrio de Las Delicias (Zaragoza)

Una niña ha fallecido este sábado por la tarde tras precipitarse desde una ventana de un edificio de viviendas situado en la calle Andrés Vicente, en el barrio zaragozano de Las Delicias, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Nacional, un furgón policial y servicios sanitarios.

Los agentes trabajan para esclarecer lo ocurrido.

Se ha confirmado que la menor se encontraba en su domicilio y que ha sido una caída accidental.

Desde la Policía Nacional han indicado que "para preservar la privacidad y el duelo de la familia, no sé facilitaran más datos sobre el suceso".