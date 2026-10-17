El accidente este viernes en el que ha resultado fallecido un hombre de 89 años en Binéfar (Huesca). Guardia Civil Huesca

Muere un hombre de 89 años tras chocar su vehículo contra un remolque de un tractor en Binéfar (Huesca)

Un hombre de 89 años falleció, este viernes, tras una colisión lateral de una furgoneta contra un remolque de un tractor. El accidente se produjo en la carretera A-133, cerca del término municipal de Binéfar (Huesca).

La víctima iba acompañado por una mujer de 87 años, ambos procedentes de la comarca de La Litera. La ocupante del asiento derecho fue herida de gravedad y trasladada en ambulancia hasta el hospital de Barbastro, tras salirse el vehículo de la calzada por el choque.

Como consecuencia del accidente, que se produjo sobre las 19:50 horas, el conductor de la furgoneta resultó fallecido. Posteriormente, fue trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Zaragoza.

El conductor del tractor de 25 años y vecino de la comarca de La Litera, resultó ileso.

El aviso fue recibido a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, desde donde se derivó a la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca.

En el lugar se personó una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Barbastro y otra de Binéfar, Unidad de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Binéfar, una patrulla de Policía Local de Binéfar, una dotación de bomberos y servicios sanitarios del 061.

Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.