Un ciclista de 16 años, herido grave tras ser atropellado por un autobús de línea regular en una carretera de Zaragoza
El accidente ha ocurrido en la A-221, a la altura de Sástago, y el menor ha sido evacuado en helicóptero al Clínico de Zaragoza.
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Un ciclista de 16 años ha resultado herido grave este sábado tras ser atropellado por un autobús de línea regular que cubría el trayecto entre Caspe y Zaragoza.
El accidente ha tenido lugar a las 12.00 en el kilómetro 14,4 de la carretera A-221, a la altura del término municipal de Sástago.
El menor ha sido trasladado en helicóptero del 112 hasta el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza debido a la gravedad de sus heridas.
En el autobús viajaban seis pasajeros, además del conductor, que han resultado ilesos. Las causas del siniestro están siendo investigadas por la Unidad de Investigación de Siniestros (UNIS) de Zaragoza.