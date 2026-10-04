El accidente se ha registrado en la madrugada de este domingo, 4 de octubre.

Mueren dos personas en un accidente de tráfico en la N-330 a su paso por Villel (Teruel) de madrugada

Dos personas han fallecido en la madrugada de este 4 de octubre, en un accidente de tráfico en Teruel.

El suceso se ha registrado sobre las 0:30 en Km 473 en Botorrita, y solo ha habido un vehículo implicado, ha confirmado desde la Delegación de Gobierno.

El accidente ha sido por una salida de vía, pero por el momento se desconocen las causas del siniestro.

Durante el mes de septiembre 87 personas han fallecido en siniestros de tráfico. Son 29 víctimas mortales menos que en septiembre de 2025 en un contexto en el que la movilidad ha sufrido un ligero repunte.

En lo que llevamos de año, 816 personas han perdido la vida en siniestros de tráfico, 50 menos que en el mismo periodo del pasado año.