Seis rescates movilizan a los GREIM de Huesca en cuatro días, con un montañero fallecido en el Pico Gabietos

Los equipos de rescate de la Guardia Civil han intervenido en varios accidentes y auxilios en la montaña altoaragonesa entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre.

En estos días se han registrado seis actuaciones, algunas de ellas en zonas de alta montaña y con condiciones meteorológicas adversas.

Uno de los casos más graves se produjo el 28 de septiembre, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de que un montañero que realizaba una actividad de alta montaña entre la vertiente francesa y española desde el día 21 no había aparecido.

Finalmente, el montañero fue localizado en la zona del Pico Gabietos, en el término municipal de Fanlo, sin signos compatibles con la vida.

Ese mismo día, otro operativo permitió evacuar a una senderista de 46 años que había sufrido una posible fractura de peroné tras tropezar mientras recorría el GR-11, en las inmediaciones del refugio de Coronas, en Benasque.

La mujer fue localizada junto a su acompañante y trasladada en helicóptero hasta la helisuperficie de Benasque.

Una menor evacuada al hospital de Huesca

El 29 de septiembre, los equipos de rescate actuaron en el sendero Botánico, en el término municipal de Biscarrués, después de que una senderista de 15 años sufriera una luxación de rodilla tras una caída.

El GREIM de Huesca, la Unidad Aérea y un médico del 061 participaron en la intervención. La menor, vecina de Huesca, fue trasladada en helicóptero hasta el Hospital San Jorge.

Uno de los operativos más complicados llegó en la jornada del 1 de octubre, aunque el aviso se recibió la tarde anterior.

Tres montañeros, de 25, 31 y 38 años y vecinos de Bilbao, quedaron enriscados en la zona del Pico Monte Perdido, en el valle de Pineta, después de que no pudieran continuar su recorrido.

Los equipos del GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 contactaron con ellos y, ante la situación, se decidió que pasaran la noche en la montaña.

A primera hora de la mañana siguiente pudieron acceder hasta ellos, pese a la climatología adversa y las lluvias, y evacuarlos en helicóptero hasta Boltaña.

Una fractura abierta y un rescate en escalada

También el 1 de octubre, un hombre de 61 años y de nacionalidad británica sufrió una fractura abierta de rodilla tras una caída mientras realizaba una actividad en el río Isábena, en Roda de Isábena.

El GREIM de Benasque y la Unidad Aérea de Huesca localizaron al senderista y lo evacuaron hasta la helisuperficie de Benasque. Desde allí fue trasladado en ambulancia al Hospital de Barbastro.

Ese mismo día se produjo otro aviso en Seira, donde dos escaladoras de 62 y 58 años quedaron con las cuerdas enganchadas durante un rápel en la vía Ternura Congosteña. Los especialistas del GREIM de Benasque acudieron junto a la Unidad Aérea y lograron solventar la incidencia. Las dos mujeres, vecinas de la comarca de La Ribagorza, pudieron continuar por sus propios medios.

En apenas cuatro días, los dispositivos de rescate han tenido que intervenir en senderos, vías de escalada y zonas de alta montaña, con actuaciones que han requerido en varios casos el uso del helicóptero y la participación de los especialistas de los GREIM y personal sanitario.