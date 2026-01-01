Muere el montañero atrapado en un alud en Bielsa (Huesca): el GREIM lo ha localizado sin vida

Imágenes del rescate del Greim de los montañeros en el alud de Panticosa Guardia Civil

Nueva tragedia en el Pirineo aragonés. Ayer, 31 de diciembre sobre las 20.00 un alud atrapó a una persona que practicaba raquetas en la zona de Urdiceto (Valle de Bielsa).

El 112 recibió el aviso desde el Refugio de Urdiceto y trasladaron el aviso a la Guardia Civil de Montaña, que se ocupó del operativo de rescate.

Tras una larga búsqueda el GREIM de la Guardia Civil encontró de madrugada el cuerpo sin vida del hombre sepultado por un alud.

El aviso se recibió alrededor de las 20.00 horas en la última noche del año desde el refugio, al que logró llegar el montañero que acompañaba al accidentado.

Fue él quien dio la voz de alarma tras quedar su compañero sepultado por una avalancha mientras practicaban una ruta con raquetas.

La Guardia Civil activó de inmediato el operativo de rescate, aunque la intervención se vio condicionada por la dificultad de acceso a la zona, que requería unas tres horas de aproximación a pie y complicó las labores nocturnas.

Han participado en el operativo varios especialistas de la Guardia Civil, con perros de rescate. El alud mortal fue bajo la Punta Suelza, en el término municipal de Tella-Sin.

Se trata del cuarto fallecido en apenas tres días en el Pirineo aragonés por avalancha. El 29 de diciembre, tres personas perdieron la vida en un alud en los alrededores del Balneario de Panticosa.

El grupo de excursionistas experimentados, lo formaban seis personas. Los que no quedaron atrapados por la nieve pudieron dar la voz de alarma; al igual que ha ocurrido en el accidente de este miércoles.

