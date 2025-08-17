La Policía de Zaragoza busca testigos de una peligrosa persecución: "Si lo viste, contacta lo antes posible"

La Policía Local de Zaragoza ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a testigos de una conducción temeraria ocurrida este sábado 16 de agosto en varias calles de la capital aragonesa.

Los agentes buscan testimonios que ayuden a esclarecer los hechos y confirmen cómo se desarrolló la peligrosa persecución que tuvo lugar a plena luz del día.

Según informaron fuentes policiales, el suceso comenzó hacia las 10 de la mañana en la calle Cosuenda, en el barrio de Jesús. Un conductor al volante de un Saab blanco se dio a la fuga tras ser requerido por una patrulla, iniciando un recorrido a gran velocidad por diferentes vías de la ciudad. Durante su huida atravesó calles muy transitadas como Marqués de la Cadena, Camino de las Torres, Jorge Cocci, Compromiso de Caspe, Doctor Iranzo y Miguel Servet.

El vehículo fue interceptado finalmente en la rotonda de acceso a la carretera de Castellón, junto a la Z-40. A lo largo de la persecución, otros conductores se vieron obligados a realizar maniobras bruscas para evitar choques, lo que incrementó el riesgo de un accidente grave.

El conductor fue detenido y está previsto que pase a juicio rápido mañana lunes 18 de agosto. Por lo que la Policía Local de Zaragoza ha pedido que los testigos que hayan visto la persecución, se pongan en contacto lo antes posible.

La Policía Local recuerda que la colaboración ciudadana es clave en estos casos y pide que toda persona que haya presenciado los hechos se ponga en contacto con la Unidad de Policía Judicial a través del número de teléfono 976 72 41 41. Sus testimonios pueden resultar esenciales para completar la investigación y garantizar que situaciones de este tipo no queden impunes.