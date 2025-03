Queda en libertad el joven con "problemas psiquiátricos" autor de la oleada de incendios en Zaragoza

La madrugada de este martes ha resultado ajetreada para los bomberos de Zaragoza ya que han tenido que acudir a siete conatos de incendio en menos de dos horas en el barrio San José de la capital aragonesa. Estos se han registrado entre las 1.15 y las 3.20 de esta madrugada. Los principales daños ocasionados afectan a cuatro contenedores, tres vehículos, una papelera e inmobiliario de una terraza de un establecimiento en la avenida Cesáreo Alierta.

La activación por parte de la Policía Local de un dispositivo para tratar de localiza al sospechoso se ha saldado con la rápida detención de un joven de 28 años. En ella han participado la Unidad Seguridad Nocturna y Unidad de Apoyo Operativo (UAPO). La presencia en sus bolsillos de cerillas usadas, presuntamente utilizadas para originar el fuego en los diversos puntos, ha sido clave para la detención como presunto autor de los hechos. Así, el detenido ha quedado a disposición del Cuerpo Nacional de Policía por el que corre la investigación.

Según informan fuentes de la Jefatura de la Policía Nacional de Aragón a EL ESPAÑOL DE ARAGON, el joven padece de un trastorno psiquiátrico por lo que ha sido trasladado a un hospital y ha quedado internado en el área de psiquiatría. Así, después de leerle los hechos por los que se le imputa un delito de daños, el joven ha quedado puesto en libertad a la espera de juicio.

Los trabajadores del bar afectado se han encontrado la insólita estampa cuando han llegado a primera hora de la mañana: "Cuando hemos llegado hemos visto la plataforma de la terraza quemada y ya hemos llamado a la policía". Asimismo, resaltan que solo ha afectado a elementos materiales y por su parte todo el asunto ya está en manos de las autoridades.

Condena rotunda del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Zaragoza ha reiterado su condena a este tipo de actos vandálicos que suponen un peligro importante para los vecinos y para los propios Bomberos y Policías que acuden a la llamada, sin contar los daños materiales que generan. "Quemar un contenedor no es una gamberrada: es una infracción penal que pone en riesgo de la vida de las personas y daña propiedades privadas y mobiliario urbano municipal", exponen desde el consistorio municipal.

El consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha lamentado estos hechos: “Es más que un acto vandálico, es un delito que no puede salir impune porque no solo merma económicamente las arcas municipales, sino que también afecta al día a día de ciudadanos anónimos que hoy no han podido ir a trabajar con su vehículo o al hostelero que hoy no podrá servir en esa terraza".

Asimismo, ha destacado la "importante presencia" de la Policía Local en la ciudad que "ha hecho que el supuesto autor de estas quemas haya sido detenido por nuestros agentes de la Policía Local”. A su vez también añadido que “esta actuación vuelve a poner en valor la importancia de la presencia policial en las calles de Zaragoza para que siga siendo una ciudad segura y por ello es necesario que, al igual que lo ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ministerio del Interior también refuerce su plantilla”.