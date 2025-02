La nueva estafa que pone en alerta a Zaragoza: este es el sistema que utilizan para robar los datos personales

La lectura de los códigos QR se ha convertido en un hábito en el día a día de los usuarios. Desde acceder a la carta de un restaurante hasta para comprar entradas de un museo se requiere la lectura de este tipo de código lo que ha supuesto una normalización para todos. Sin embargo, si las empresas corren para adaptarse a los cambios, los criminales aún más.

Por ello, no extraña que se hayan incrementado el uso de este tipo de códigos para realizar estafas. No son nuevas, sino que cada vez se están efectuando más. La última que se está dando en Zaragoza llega después de tomar presencia en Madrid y Barcelona. Un cartel con una frase de gancho y que provoca cierta curiosidad es el cebo: 'Nacho me engañaste. Dejo las fotos para que todo el mundo sepa como eres y lo que haces'. Así, acompañado de un código QR basta para caer en la trampa.

Detrás de ese código no están las supuestas fotos que delanten al infiel, sino que es un método para lograr sustraer los datos personales sin que la víctima se de cuenta. Desde la Policía Nacional advierten de estas prácticas, si es cierto que según han confirmado a este periódico no se han dado denuncias por este caso en particular en Zaragoza, los agentes piden extremar las precauciones ante este tipo de ganchos que se ven por las calles.

No es el único caso que se ha visto en los últimos meses por la capital aragonesa ya que, importada también de otras ciudades, llegó la estafa del QR en los restaurantes. Más allá de proporcionar la carta de los establecimientos consiguen meter un 'malware' para robar sus datos personales. Fueron pocos los casos conocidos por la Policía Nacional, pero los puso en alerta ante su llegada.

El que no llegó y resultó un bulo que preocupó a los usuarios tuvo su foco en un ticket que señalaba que el vehículo estaba mal aparcado y que para conocer la ubicación de su vehículo tenía que escanear el código QR. Las imágenes de estos tickets se viralizaron y no pararon de compartirse entre los zaragozanos. Sin embargo, según detallan, estos casos realmente no se estaban produciendo en Zaragoza. La Jefatura Superior de Policía Nacional de Aragón efectuó una investigación ante su viralidad y conocieron que el origen estaba al otro lado del charco en Argentina y Uruguay.

Imagen del ticket de la estafa que se viralizó en Zaragoza. E. E.

Consejos ante estas estafas

La Policía Nacional alerta así de la precaución que hay que tomar como usuarios ante la posibilidad de ser víctimas de estas estafas. Así, una de las primeros consejos ante el riesgo de estar ante un QR falso es la comprobación de que se trate del original y no es una pegatina sobrepuesta emulando un QR.

En el caso de que se produzca la lectura de estos, lo recomendable es realizarla con un lector seguro, preferiblemente la cámara del propio teléfono móvil y no descargarse una aplicación para hacerlo. Además, comprobar que se trata de una página segura que se puede verificar si en el inicio del link pone 'https'. Por último, evitar introducir datos personales. En el caso que se produzca la estafa, acudir a disponer de una denuncia.