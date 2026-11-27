Queda un día de campaña y uno de reflexión. El Gobierno que salga de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre tiene mucho trabajo por delante.

Nosotros llevamos mucho tiempo proponiendo y negociando mejoras laborales y de los servicios públicos. Somos un sindicato independiente y llevamos nuestras propuestas a las mesas de negociación de todos los ámbitos: estatales, autonómicas y locales, con gobiernos de todos los colores políticos.

No hemos parado de trabajar, de reunirnos y negociar ni en campaña. La Diputación Permanente ha aprobado la subida salarial para los empleados públicos.

A partir del 1 de enero de 2027 nuestros salarios subirán un 4,5%, más un 0,5% adicional que se abonará en el primer trimestre de 2027, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2026. Esta subida se produce gracias al acuerdo que CSIF firmó con el Gobierno en noviembre de 2025.

Nosotros exigíamos que se ejecutara antes de las elecciones para evitar retrasos en las nóminas. Y así ha sido, in extremis.

En las últimas semanas hemos enviado a los distintos partidos políticos nuestras propuestas para mejorar el empleo público en España. Y también hemos mantenido reuniones personales con los partidos que han querido o podido por cuestiones de agenda.

Queríamos que los diputados que vamos a elegir en cada provincia y nos van a representar en el Congreso conocieran nuestras propuestas de primera mano.

La próxima legislatura debe representar una oportunidad para recuperar derechos, corregir desigualdades, mejorar las condiciones laborales y fortalecer el empleo público. Las personas que trabajan en las Administraciones Públicas constituyen un pilar fundamental del Estado del bienestar y garantizan diariamente la prestación de los servicios públicos esenciales.

Sin embargo, nos encontramos con plantillas envejecidas y precarias, servicios deficientes, desigualdades entre administraciones o territorios, recortes adoptados hace más de quince años que aún tienen consecuencias hoy, pérdida de poder adquisitivo, dificultades para acceder a la vivienda, etc. Por eso, queda mucho por hacer y por reivindicar.

Nosotros, como sindicato independiente y con mayor representación en las administraciones públicas, hemos preparado un decálogo de propuestas para los partidos políticos ante estas estas elecciones generales.

Agrupamos nuestras propuestas en cinco grandes bloques, retribuciones, condiciones laborales, empleo público, jubilación, y libertad sindical y representatividad.

Proponemos, entre otras medidas, la extensión de la jornada de 35 horas semanales. En Zaragoza ya se ha conseguido en la mayoría de administraciones públicas, pero aún quedan ayuntamiento y entidades donde no se ha implantado.

En materia retributiva, pedimos la recuperación íntegra de la estructura salarial anterior a los recortes de 2010. También proponemos una revisión de los complementos de destino y de las de las compensaciones por residencia. Pedimos una planificación adecuada de las plantillas y combatir la temporalidad abusiva.

En cuanto a la jubilación, reclamamos la recuperación efectiva del derecho a la jubilación parcial, y la mejora de las condiciones de acceso a la jubilación voluntaria y anticipada.

Además, reclamamos la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (de 1985) para democratizar el sistema de representatividad sindical. Proponemos que se reduzca al 5% el umbral para obtener la condición de sindicato más representativo de ámbito estatal (ahora la legislación fija el 10%) para favorecer un modelo de representación sindical más plural y ajustado a los resultados electorales.

Reclamamos garantizar la participación de CSIF, con pleno derecho, en los órganos y procesos de diálogo social de ámbito estatal, incluidos los relativos a empleo, condiciones laborales, protección social y pensiones.

Deseamos que estas propuestas lleven a la reflexión y se traduzcan en compromisos expresos, verificables y con plazos de ejecución. Porque defender los derechos de los empleados públicos es también defender la calidad de los servicios públicos que recibe toda la ciudadanía.