Tengo una vecina que habla sola continuamente. Lo hace cuando me la cruzo en el paseo y de camino al mercado. A veces, yendo al trabajo, me sobresalto al sentirla cerca, recitando su incansable monólogo, mirando al frente con gesto adusto.

Una vez pensé que se dirigía a mí, pero no, nunca lo hace, entregada a su soliloquio de tintes dramáticos.

El otro día la vi acercándose, de lejos, sola y cabreada, como una ambulancia aullando y sin frenos. “No hay derecho”, se decía. “Si me lo hubieras dicho, no estaríamos así”.

Farfulló más cosas, pero me queda la vergüenza justa para para no andar persiguiendo a ánimas solitarias por la calle.

A mí me gusta mi vecina, y me gusta la gente que habla sola y que dice las cosas, porque hay quien no se dice la verdad ni a solas.

Contarse las verdades del barquero a uno mismo exige el coraje de escucharlas y, al menos, deja eco. Y ya se sabe lo que el aleteo de una mariposa puede desencadenar en el otro lado del mundo.

Decir las cosas. El gran melón. Vivimos en un mundo cargado de opiniones y huérfano de palabras sencillas. Porque no hace falta tanto para hablar con alguien, de frente, y darle cuerpo y forma a esto de comunicarse.

Eso es tener consideración, ni más, ni menos. Y, créanme: se puede tener más consideración con alguien con quien hablamos en nuestra cabeza que frente a miles de personas, debate o mitin mediante.

La palabra considerar es un vocablo precioso. Su raíz latina procede del verbo considerare, algo que se hacía en la antigüedad cuando se observaban o consultaban los astros.

De ahí su parentesco con lo sideral. Después, todo evolucionó hasta darle el significado de examinar algo con cuidado, sostenerlo, sopesarlo y vincularlo a las cosas importantes, que son, en definitiva, las que nos hacen hablar solos por la calle o guardar silencio, que muchas veces es también una forma de consideración cuando no se tiene nada valioso que decir.

Si ya no leemos y sólo deslizamos, y tampoco conversamos, encastillados como estamos en nuestras posiciones… ¿Quién nos salvará de la intransigencia y del maniqueísmo de lo cotidiano, de este empeño moderno por dividir la vida entera entre el blanco y el negro? ¿Quién nos dirá quiénes somos si sólo existimos cuando tomamos partido?

Yo no quiero debates en los que no se debate, aunque la estrategia funcione. Ni medias verdades cuidadosamente escogidas, ni bancos de niebla para esquivar preguntas incómodas, ni avalanchas de argumentos lanzados con la única intención de que nadie tenga tiempo de responder.

No quiero palabras convertidas en armas arrojadizas, ni discursos que confunden convencer con vencer, ni esa costumbre de desacreditar a quien habla para no tener que escuchar lo que dice. Hemos perfeccionado tanto el arte de ganar que hemos olvidado para qué servía conversar.

Por eso empiezo a sospechar que hay más diálogo en el soliloquio de mi vecina, camino del mercado, que en muchos debates parlamentarios. Ella, al menos, parece dispuesta a escucharse.

Y reivindico que quien quiera gobernarnos se pare, como mínimo, a considerarnos.