Hay decisiones que retratan a un Gobierno mejor que cien discursos. El reciente Decreto-ley 3/2026, de 18 de noviembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes en el transporte público urbano de viajeros, aprobado por el Ejecutivo de Jorge Azcón, es una de ellas.

El Ejecutivo ha intervenido el mercado de la movilidad para proteger el statu quo de los ya privilegiados taxistas, restringiendo aún más la competencia y trasladando el coste a empresas, trabajadores y usuarios.

Los hechos son que el pasado 22 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) suspendió parcial y cautelarmente una Orden del Consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial que permitía inmovilizar e imponer altas multas (de 5000 a 6000€) a los titulares de vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) que realicen servicios urbanos sin autorización municipal en Aragón.

El tribunal no anuló definitivamente la Orden, pero apreció la problemática de la discrecionalidad gubernativa sobre la proporcionalidad de la medida del precintado de los coches, mientras que la Orden lo convertía en consecuencia automática, sin ponderar las circunstancias.

El TSJA cuestionó también que bastara la mera constatación policial para secuestrar administrativamente los vehículos hasta por un año.

El Gobierno de Aragón, ante la intervención de la Justicia desfavorable a sus intereses, ha dado como respuesta la regulación de este asunto con rango de ley para así eludir la acción de la jurisdicción ordinaria.

El mensaje institucional que envía Azcón a los empresarios y a la sociedad es inquietante, por las similitudes con las del presidente del Gobierno español. O sea, cuando un tribunal les frena una medida por su invalidez jurídica, ambos ejecutivos no solo no revisan su política, sino que se sustraen al control judicial para hacer lo mismo y recuperar los sus efectos de su medida. ¿Hay alguna diferencia entre esto y una tiranía?

Y, por otro lado, continuando con las preguntas ¿Para quién existe el transporte urbano? ¿Para proteger los privilegios y la rentabilidad de un colectivo como los taxistas o para satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos? El taxi merece respeto y competencia leal, pero no privilegios.

La Administración debe proteger al usuario, el verdadero interés general para el que sirve, no a quienes estén en situación de ejercer coacción mediante movilizaciones o similar.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo dejó muy claro en su sentencia de 8 de junio de 2023 (C-50/21). La buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y la protección ambiental pueden llegar a justificar restricciones necesarias y proporcionadas.

Pero privilegiar la viabilidad económica del taxi o mantener un equilibrio artificial entre taxis y VTC es una razón puramente económica y no basta para imponer limitaciones como la ratio de una VTC por cada treinta taxis; mucho menos cuando existen alternativas menos restrictivas.

Tampoco prohibió el TJUE que puedan establecerse autorizaciones municipales para las VTC, pero siempre que se funden en criterios objetivos, conocidos de antemano y no arbitrarios. Y es también sobre este asunto que el Ayuntamiento de Zaragoza debe dar explicaciones, porque con un procedimiento absolutamente opaco ha autorizado a 59 VTC frente a 1.777 taxis (justo, ¡oh casualidad! en la proporción de 1:30), sin que se sepa con qué criterios y por qué unas solicitudes fueron autorizadas y otras denegadas.

La actuación combinada del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza en atención a los privilegios gremiales de los taxistas van a tener resultados demoledores para los ciudadanos de la región, toda vez que está en riesgo en torno al 20% de la oferta de transporte urbano que hoy utilizan los zaragozanos, al impedirse los transportes urbanos de unas 300 VTC que ahora operan en el área. Habrá menos vehículos, más esperas y menos alternativas para trabajar, acudir al hospital, trasladarse a PLAZA o volver a casa de madrugada.

Una ciudad de 650.000 habitantes no mejora su movilidad reduciendo la oferta por decreto. Tampoco se fortalece el turismo dificultando los desplazamientos. La gestión política es caótica, opaca y provoca desabastecimiento a los usuarios.

Además, si no rectifican estos mandatos, el futuro de Zaragoza se resentirá en sus aspiraciones de atraer inversión tecnológica y ser referente de innovación, porque, entre otras cosas, cerrar el espacio a las VTC compromete el desarrollo de los inminentes servicios de movilidad autónoma y robotaxis.

Si no existe un marco que permita operar a los vehículos con conductor que sostienen esos proyectos, difícilmente llegarán después los vehículos sin conductor.

Los perjuicios económicos que generan Gobierno y Ayuntamiento, no se quedan ahí. El sector advierte de que pueden quedar comprometidos cientos de empleos y una iniciativa vinculada a unos 500 puestos de trabajo. ¿Qué sentido tiene anunciar empleo y crecimiento mientras se ponen obstáculos a quienes lo generan? Si se destruye este sector se estará ante el mayor ERE de la historia de Aragón.

Cuando se restringe la oferta legal y se impide entrar a nuevos operadores, los usuarios no dejan de necesitar transporte. Aumentan las esperas y los incentivos para recurrir a servicios clandestinos o informales, con menos garantías para pasajeros y conductores.

Las Cortes de Aragón tienen ahora una responsabilidad. Y, por favor, que no hagan demagogia enfrentando a taxistas y VTC, ni dar el discurso contra las plataformas o la competencia.

La respuesta política para el beneficio de los ciudadanos pasa por exigir una regulación proporcionada, transparente y compatible con el Derecho europeo, que permita competir en calidad y amplíe las opciones del usuario, sin destruir empleo.

Azcón todavía puede rectificar. Si el PP acaba defendiendo las mismas barreras que denunciaba cuando las imponía el PSOE, la diferencia habrá sido únicamente quién firma el decreto.