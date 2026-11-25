Rompamos el silencio ante la violencia en el trabajo

La violencia contra las mujeres está presente en los centros de trabajo, muchas veces de forma silenciosa, normalizada e invisible.

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo son formas de discriminación contrarias al principio de igualdad. No son bromas sin importancia, ni comportamientos inocuos, son manifestaciones de violencia que atentan contra la dignidad e integridad moral y constituyen un riesgo psicosocial para la salud y la seguridad laboral.

La Encuesta Europea de Violencia de Género de 2022, publicada en noviembre de 2023 por Eurostat, es la más reciente que ofrece algunos datos sobre este tema, ya de por sí escasos.

En ella se estima que el 28,4 % de las mujeres residentes en España de entre 16 y 74 años, que han trabajado alguna vez, ha sufrido acoso sexual en el ámbito laboral en algún momento de su vida.

El 88,5 % de las mujeres víctimas manifestó que la persona agresora había sido un hombre. Un 13,1 % señala a un compañero de trabajo; un 9 % a un jefe y un 9,3 % a otro hombre del entorno laboral, por ejemplo, un cliente. Estas categorías pueden solaparse.

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, UGT Aragón expresa su rechazo a todas las formas de violencia que sufren.

La igualdad real sigue siendo una tarea pendiente y la violencia contra las mujeres representa una de las expresiones más graves de la desigualdad.

Detrás de las cifras hay conductas que no podemos tolerar: miradas insistentes o lascivas; comentarios o bromas ofensivas sobre su cuerpo o vida privada; insinuaciones para mantener citas o contactos físicos no deseados; como proximidad innecesariamente cercana; tocamientos, besos o abrazos.

Sin embargo, todavía se tiende a minimizar estas conductas, presentándolas como malentendidos, conflictos interpersonales o situaciones aisladas. Nada más lejos de la realidad, estamos ante un problema estructural que exige respuestas colectivas.

Aunque cualquier mujer puede sufrir acoso, determinadas circunstancias aumentan su vulnerabilidad: tener responsabilidades familiares, ser joven y acceder al primer empleo, tener una discapacidad o trabajar con contratos temporales.

Las desigualdades que todavía persisten en el mercado laboral pueden generar relaciones de poder desequilibradas y favorecer situaciones de acoso.

Uno de los principales obstáculos para combatir esta violencia es el silencio. Muchas trabajadoras no denuncian por miedo a perder su empleo, sufrir represalias, no ser creídas o quedar señaladas. Otras terminan soportando situaciones insostenibles hasta que su salud se resiente, necesitan una baja o deciden abandonar su trabajo.

El acoso sexual puede ser además constitutivo de un delito conforme a lo previsto en nuestro Código Penal.

En el ámbito laboral, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral, se combaten promoviendo condiciones de trabajo que las prevengan, aplicando los protocolos y sancionando a las personas que las cometen.

La prevención de la violencia en el trabajo es una responsabilidad compartida. Las empresas y organizaciones tienen la obligación de garantizar entornos seguros, respetuosos e igualitarios e integrar esa protección en su gestión cotidiana.

En UGT defendemos que los protocolos de prevención, detección y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo deben ser herramientas eficaces, no simples documentos para cumplir un trámite.

Todas las empresas deben disponer de ellos e informar a sus plantillas sobre los procedimientos, los canales de denuncia y las medidas de protección, garantizando que cada situación sea atendida con las debidas garantías.

Nuestras delegadas y delegados sindicales son, con frecuencia, las primeras personas a las que acuden las trabajadoras cuando necesitan orientación y apoyo.

Por eso, es fundamental que conozcan la normativa, los protocolos, los procedimientos de actuación, los canales de denuncia y los derechos laborales y de protección social, además de contar con recursos para ofrecer una primera atención adecuada.

Cuando una víctima decide pedir ayuda, necesita un espacio seguro y de confianza, donde pueda expresarse a su ritmo y sentirse escuchada.

La escucha activa, el respeto a sus decisiones y la comprensión de las dificultades que supone relatar una experiencia de violencia son elementos esenciales para acompañarla y ayudarla a recuperar su seguridad y autonomía.

Mantener el empleo es fundamental para las mujeres que sufren violencia de género o violencia sexual. Facilitar que puedan compatibilizar su trabajo con los procesos de atención y recuperación contribuye a evitar que la violencia también las expulse del mercado laboral.

Aunque se han producido avances normativos que contribuyen a reforzar los derechos y la protección de las víctimas, la legislación, por sí sola, no transforma la realidad.

Necesitamos más educación, sensibilización, prevención, formación, recursos y un compromiso efectivo de empresas, instituciones y agentes sociales.

Ninguna mujer debería tener que elegir entre conservar su empleo y preservar su dignidad. El silencio y la tolerancia frente al acoso no pueden tener cabida en el ámbito laboral.