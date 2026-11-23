Diez años tardó Ulises en regresar a Ítaca después de la guerra de Troya. Diez años de navegación, tormentas, peligros y decisiones que escapaban a su control. Tuvo que enfrentarse al cíclope Polifemo, resistir el canto de las sirenas y atravesar mares gobernados por dioses que podían cambiar su destino a su antojo. Su objetivo era sencillo, regresar a casa. Pero el camino se convirtió en una sucesión de obstáculos que pusieron a prueba su resistencia y la de sus compañeros.

La historia que Homero escribió hace casi tres mil años ha vuelto a conquistar al público gracias a Christopher Nolan y su adaptación cinematográfica de La Odisea, que he tenido oportunidad de ver hace poco y que se ha convertido en uno de los grandes éxitos internacionales de taquilla. Más allá de la espectacularidad de sus imágenes, hay algo en ese viaje que me ha resultado familiar.

Salvando las distancias, por supuesto, quienes nos dedicamos a la hostelería tenemos, como Ulises, claro nuestro destino, pero no siempre podemos decidir el rumbo. También, como el protagonista de esta historia, conocemos bien lo que significa navegar entre dificultades, adaptarnos a circunstancias que no controlamos y mantener el rumbo pese a los obstáculos. Nuestro destino no es Ítaca, sino algo bastante más cotidiano: abrir cada mañana nuestros establecimientos, atender a nuestros clientes, mantener el empleo y conseguir que nuestras empresas sigan siendo viables.

En esta nuestra particular travesía, algunas de las circunstancias que condicionan nuestro día a día tienen su origen bastante lejos de nuestros establecimientos, aunque sus consecuencias las sintamos muy de cerca. Una modificación fiscal aprobada en Madrid puede alterar las cuentas de un restaurante de Zaragoza.

Una regulación laboral puede condicionar la contratación de un hotel en cualquier lugar de nuestro territorio. Y una nueva obligación administrativa puede representar un esfuerzo asumible para una gran empresa, pero convertirse en una dificultad añadida para un pequeño establecimiento del medio rural aragonés.

Con las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a la vista, quizá sea un buen momento para que quienes conocemos de cerca las dificultades de este viaje también tengamos algo que decir sobre el rumbo de la próxima legislatura. No esperamos soluciones milagrosas. Reclamamos decisiones realistas, estabilidad y un mayor conocimiento de las consecuencias que las políticas nacionales tienen sobre las empresas de nuestro territorio.

La hostelería española reúne más de 300.000 empresas, genera alrededor de dos millones de empleos directos y representa el 6,7% del PIB nacional. En Aragón, contamos con más de 8.000 establecimientos y cerca de 42.000 afiliados a la Seguridad Social. Una actividad que contribuye al desarrollo económico, al turismo y a la cohesión social de nuestras tres provincias. Pero estas cifras esconden realidades muy diferentes. No afronta los mismos retos un restaurante del centro de Zaragoza que un hotel familiar de la provincia o un bar de un pequeño municipio en el territorio. Es obvio que esa diversidad debería tenerse en cuenta cuando se diseñan las políticas económicas y laborales del país.

Hostelería de España ha trasladado recientemente a los partidos políticos 30 propuestas para la próxima legislatura. Desde Aragón compartimos algunas de sus principales reivindicaciones, especialmente aquellas que afectan a la competitividad de las pequeñas empresas, al empleo y a la continuidad de los negocios. Una de ellas es la eliminación del sobrecoste de cotización de los trabajadores extras. Una medida que puede parecer muy específica en el debate nacional, pero que tiene una traducción inmediata en nuestra comunidad. Los congresos y grandes acontecimientos de Zaragoza, las temporadas de nieve y verano o las celebraciones populares de nuestros municipios generan incrementos puntuales de actividad que obligan a reforzar las plantillas.

Necesitamos instrumentos de contratación que permitan responder a esas necesidades con seguridad jurídica, respetando los derechos laborales y sin penalizar innecesariamente la creación de empleo. Porque la calidad del trabajo y la viabilidad de las empresas no son objetivos contrapuestos, sino dos condiciones imprescindibles para el futuro del sector.

La formación profesional constituye otra prioridad. La dificultad para encontrar trabajadores cualificados afecta a numerosos establecimientos, especialmente en determinados destinos turísticos y zonas rurales. Por eso compartimos la propuesta de reforzar la Formación Profesional Dual y mejorar la conexión entre los centros educativos y las necesidades reales de las empresas. En Aragón, esta colaboración puede contribuir no solo a mejorar la profesionalización del sector, sino también a generar oportunidades laborales y favorecer la permanencia de población en el territorio.

En materia fiscal, nuestra petición es igualmente concreta: mantener el IVA reducido del 10% en hostelería y garantizar un marco tributario estable. Las empresas necesitan previsibilidad para invertir, contratar y planificar su actividad. Los incrementos de costes laborales, energéticos y de suministros han estrechado los márgenes de muchos negocios, y cualquier modificación fiscal debe valorar sus efectos sobre la competitividad y el consumo.

También es necesario avanzar hacia unas condiciones de competencia equivalentes para quienes desarrollan actividades similares. Las exigencias fiscales, sanitarias y laborales deben responder a criterios coherentes, con independencia del formato comercial en el que se presten determinados servicios de restauración. Otra de las propuestas nacionales que consideramos especialmente necesaria es un verdadero plan de simplificación administrativa para pymes, microempresas y autónomos. Un establecimiento hostelero debe atender obligaciones procedentes de diferentes administraciones, cumplimentar trámites y adaptarse a cambios normativos que requieren tiempo, recursos y conocimientos especializados.

La coordinación entre administraciones no debería ser una aspiración permanente, sino una realidad. Regular mejor no significa necesariamente regular más. Significa aprobar normas proporcionadas, comprensibles y adaptadas a las características de quienes deben cumplirlas.

La sostenibilidad y la digitalización plantean retos similares. La mejora de la eficiencia energética, la gestión de residuos o la incorporación de nuevas tecnologías son transformaciones necesarias, pero también exigen inversiones. No todas las empresas disponen de la misma capacidad económica para afrontarlas. Por eso reclamamos programas de apoyo y financiación que permitan avanzar en estos objetivos sin comprometer la continuidad de los establecimientos más pequeños. La sostenibilidad ambiental debe ir acompañada de sostenibilidad económica.

Y hay una cuestión que, desde Aragón, adquiere una importancia singular: el papel de la hostelería en la vertebración territorial y la lucha contra la despoblación. En muchos municipios de nuestra comunidad, un bar, un restaurante o un pequeño alojamiento representan mucho más que una actividad económica. Son lugares de encuentro, servicios para los vecinos, oportunidades de empleo y elementos esenciales de la vida cotidiana. Cuando cierra el último bar de un pueblo no desaparece solamente un negocio. Se pierde también un espacio de convivencia y una parte de la vida social del municipio.

Por eso compartimos la propuesta de Hostelería de España de establecer ayudas estructurales para las micropymes hosteleras del medio rural y facilitar el relevo generacional de los negocios tradicionales. Son medidas que, en Aragón, pueden contribuir directamente a mantener servicios, actividad económica y población en nuestros pueblos. No podemos hablar de lucha contra la despoblación sin facilitar que quienes mantienen abiertos estos establecimientos puedan seguir haciéndolo.

La gastronomía y el turismo constituyen igualmente una oportunidad que debería ocupar un lugar destacado en la próxima legislatura. España es una potencia turística, pero su fortaleza no puede medirse exclusivamente por el número de visitantes. Necesitamos avanzar hacia un modelo que priorice también la calidad, la rentabilidad, la profesionalización y una distribución más equilibrada de los beneficios del turismo.

Aragón dispone de una oferta gastronómica y turística diversa, vinculada a sus productos agroalimentarios, su patrimonio, sus paisajes y la profesionalidad de sus establecimientos. Desde la restauración de Zaragoza hasta los alojamientos del Pirineo, pasando por los negocios que contribuyen a dinamizar el medio rural, existe un potencial que necesita promoción, conectividad e inversiones. La propuesta nacional de impulsar la gastronomía tradicional y el turismo enogastronómico encuentra aquí un territorio especialmente adecuado para su desarrollo. Porque la gastronomía no es solamente un complemento de la experiencia turística. Es cultura, identidad, actividad económica y una oportunidad para generar valor añadido.

Todas estas peticiones comparten una misma necesidad: que quienes salgan de las urnas escuchen al sector antes de adoptar decisiones que condicionen su futuro. Las organizaciones empresariales conocemos las dificultades de nuestros establecimientos, pero también sus posibilidades de crecimiento. Nuestra experiencia puede contribuir a diseñar políticas más eficaces, anticipar problemas y encontrar soluciones adaptadas a la realidad económica. El diálogo no debería comenzar cuando una norma ya está aprobada, sino formar parte de su elaboración. Porque legislar para el conjunto de España exige conocer también las particularidades de sus territorios.

La hostelería aragonesa tiene claro su rumbo: seguir creando empleo, generando riqueza, ofreciendo calidad y contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestra comunidad. Solo pedimos a los nuevos gobernantes que sus decisiones contribuyan a resolver problemas y no añadan obstáculos innecesarios. Las próximas elecciones ofrecen una oportunidad para establecer ese rumbo.

Ulises necesitó diez años para regresar a Ítaca. La hostelería aragonesa no puede permitirse esperar otra década para encontrar respuesta a reivindicaciones que afectan a su presente y a su futuro. Porque las decisiones se toman en Madrid, pero sus consecuencias se viven cada día en Aragón.