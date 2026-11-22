Hace un par de semanas vivimos una huelga general, hecho singular, ya que no sucedía desde el año 2012 (si no tenemos en cuenta la huelga feminista de 2018), y este hecho ha puesto en primera plana un glosario que se encontraba algo olvidado en el inconsciente colectivo: paro, cese, interrupción, protesta, huelguista, sindicato, esquirol, servicios mínimos o los famosos piquetes.

Este último término es realmente interesante, ya que su origen es militar, y es que, en el siglo XVII, el ejército francés usaba la palabra piquet para definir a un pequeño destacamento de soldados que hacía guardia o vigilaba en una misión rápida. En esa función, eran famosas las estacas clavadas en el suelo que formaban empalizadas defensivas, y de ahí gran parte del valor simbólico del nombre.

En el contexto laboral, el concepto de piquete surgió con la revolución industrial, a finales del siglo XIX, cuando los sindicatos británicos y estadounidenses utilizaron el término inglés picket para justificar que un grupo de obreros en huelga se “plantasen” (como las citadas estacas) a las puertas de una fábrica y se encargasen de evitar (o tratar de convencer) que compañeros entrasen a trabajar.

Es curioso cómo un fenómeno como el del picketing haya tenido tanta importancia simbólica en la forma en la que el cine ha mostrado la lucha de la clase obrera, la labor sindical, y la denuncia de las injusticias laborales en el pasado siglo.

Con motivo de esta última huelga general, analizada políticamente de forma amplia por este medio de comunicación, me gustaría rescatar ese valor simbólico en la obra de una cineasta fundamental del cine documental estadounidense: Barbara Kopple.

Actualmente, y más como explicaré en alguna próxima columna, el documental ha traspasado su función primordial de ser testigo de la realidad para acometer una misión de cuestionamiento dramático del valor de la verdad. Es decir, ha decidido dramatizar la realidad para cuestionar los fundamentos morales de nuestra forma de vivir y relacionarnos. Esa nueva visión del documental crea grandes problemas, porque está unida a una espectacularización y banalización de la ética profesional.

Alejada de esta nueva visión, Kopple entendía el documental como testigo y testimonio de un tiempo, como medio de revelación de esas realidades ocultas para el gran público, y con una clara percepción de la cámara como instrumento para preservar la memoria colectiva.

Los documentales de Kopple, al menos, muchos de ellos, se centraron en rescatar la memoria de los trabajadores estadounidenses, su lucha por preservar o ganar unos derechos dignos por medio de la vía sindical, y la necesidad de preservar el espíritu comunitario ante el individualismo feroz que representaba, ya en la década de los sesenta, el capitalismo de las grandes corporaciones.

De esta manera, Kopple, en documentales como Harlan County, USA (1976), American Dream (1990), o, el más reciente, Union Town (2026), ha radiografiado el movimiento sindical como medio de lucha colectiva, como forma de resistencia, y como un último suspiro de esperanza ante la constante degradación del interés colectivo y el triunfo del egoísmo individualista, ese que nos hace menos humanos.

Los documentales de Kopple son como una de esas estacas que he citado previamente: la cámara se queda fija junto con los trabajadores, es testigo de los constantes piquetes que intentan convencer de la necesidad de tener unas condiciones saludables para los trabajadores del carbón; de la imposible posición de las empresas con millones de beneficios que deciden bajar el salario de los trabajadores de la industria cárnica, justificando la supervivencia competitiva futura; o de la necesidad de entender la realidad laboral en tiempos de móviles, aplicaciones y repartidores apremiados por el tiempo por la necesidad de cumplir las entregas en condiciones de semiesclavitud.

A veces, el cine, y el documental en particular, tiene que mantenerse con su cámara quieto, atento, firme, como un piquete, porque no hay mayor labor social que concienciar e informar de un mundo injusto en el que vivimos y que, más que nunca, necesitamos urgentemente vivir en la solidaridad. Esa estaca sí que sería imposible de derribar.