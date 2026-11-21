En 1968 los Rolling Stones publicaron Sympathy for the devil, una de las canciones más peculiares de su repertorio. Con un ritmo casi festivo, Mick Jagger presta su voz al diablo, que se presenta como un ser exquisito y elegante mientras recorre algunos de los acontecimientos más oscuros de la historia. Una mezcla de seducción e ironía que tiene una de sus raíces literarias en El maestro y Margarita, de Mijaíl Bulgákov, novela que Marianne Faithfull había regalado a Jagger. En sus páginas el diablo llega a Moscú bajo la identidad del misterioso profesor Woland.

Un personaje culto, atractivo, elegante y educado que pone al descubierto las contradicciones de quienes encuentra a su paso. No le hace falta tentar a nadie: le basta con observar cómo cada cual encuentra motivos para actuar según su conveniencia. Quizá no estemos tan lejos de los personajes de la novela: ¿Cuánto hay de convicción y cuánto de conveniencia en nuestras decisiones? A veces, lo que entendemos por prudencia es simplemente el deseo de no complicarnos la vida; la diplomacia, una forma de guardar silencio ante aquello que nos incomoda o que conviene callar. ¡Qué difícil distinguir! Medir las palabras, elegir nuestras lealtades, valorar las consecuencias de cada gesto, eso que aprendemos para desenvolvernos en el ámbito de las relaciones humanas y profesionales.

Nada de eso es necesariamente reprochable, pero el problema aparece cuando esa capacidad de adaptación nos lleva a consentir una injusticia, traicionar una confianza o alejarnos de quienes ya no tienen nada que ofrecernos. Y, aun con todo, solemos encontrar argumentos suficientemente razonables para seguir pensando que hemos actuado correctamente.

Seguro que alguien recordará cómo Francis Ford Coppola retrató este mecanismo en la trilogía El padrino. Michael Corleone no renuncia a sus principios de golpe, sino que va encontrando razones para apartarse de ellos. Primero es la necesidad de proteger a su familia, después, la responsabilidad de conservar sus logros y cada decisión parece tener una explicación. Lo más significativo no es únicamente su transformación, sino la naturalidad con la que termina aceptando aquello que antes habría rechazado. Es difícil que la conciencia cambie de un día para otro y a menudo se acomoda poco a poco, hasta que dejamos de preguntarnos si algo es correcto y empezamos a valorar únicamente si nos resulta conveniente.

La vida cotidiana raras veces tiene la dimensión trágica de una película de Coppola, pero también nos enfrenta a decisiones que ponen a prueba nuestras convicciones y no siempre quienes hacen más concesiones son los que pagan las consecuencias. Sucede casi siempre lo contrario: prosperan, reciben reconocimientos y parecen haber comprendido mejor que nadie cómo funciona el mundo.

Conviene, sin embargo, distinguir entre alcanzar el éxito y ser merecedor de admiración. Entre esas decisiones hay una que suele pasar inadvertida: qué hacemos con las personas que nos ayudaron a llegar o que simplemente nos cogieron de la mano y nos prestaron su apoyo.

Se tiende a valorar y a reconocer el apoyo mientras conviene o las circunstancias son favorables, pero, la verdadera medida de esa gratitud precisamente aparece cuando las circunstancias cambian y ya no tenemos nada que obtener de esa relación. Se olvidan rápido las personas que nos tendieron la mano una vez alcanzados los propósitos. Sin embargo, reconocer y defender lo recibido debería añadir memoria y sentido.

Claro está que mantener la convicción, los compromisos y la lealtad resulta especialmente difícil cuando hacerlo implica perder una oportunidad, contrariar a alguien influyente o quedarse al margen de un beneficio. Mario Benedetti, en su poema No te salves, nos invita a desconfiar de una existencia construida alrededor de la comodidad y el refugio.

Sus versos adquieren aquí un significado especial: vivir de acuerdo con lo que pensamos exige aceptar que, en ocasiones, esa coherencia tendrá un precio. No se trata de buscar conflictos ni de convertir cada desacuerdo en una batalla, sino de comprender que la tranquilidad no siempre es una prueba de haber elegido bien.

La integridad, además, rara vez necesita de grandes gestos. A veces, solo consiste en mantener la palabra cuando incumplirla sería más ventajoso, reconocer a quien nos ayudó o negarnos a participar en una injusticia, aunque guardar silencio nos resulte más cómodo. Decisiones discretas, personales y que no siempre reciben recompensa. ¡Ahí está el valor! Porque, al final, no se trata únicamente de lo que conseguimos, sino de aquello a lo que estamos dispuestos a renunciar para conseguirlo.

Quizá el diablo no necesite convencernos de que lo injusto es justo. Le basta con conseguir que nos parezca conveniente.