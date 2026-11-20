A diez días de las urnas, millones de españoles llegamos a una cita decisiva sin un proyecto al que entregarnos. Sabemos de qué queremos librarnos. Nos cuesta mucho más saber a qué queremos adherirnos.

Digámoslo sin rodeos: España necesita un cambio de gobierno. Un país que encadena prórrogas presupuestarias, que ve cómo la vivienda se aleja de toda una generación y que respira un clima de sospecha permanente en torno a quienes lo dirigen no puede seguir gobernado por la inercia, la mentira, el populismo y la corrupción.

La alternancia es la higiene más elemental de una democracia, y rara vez ha estado tan justificada.

Pero cambiar de gobierno no es lo mismo que cambiar de rumbo. Lo que España necesita son reformas profundas, definidas y pensadas para algo más que una legislatura.

Un sistema de pensiones sostenible, que se explique con honestidad a los jóvenes que lo pagarán. Una educación que vuelva a exigir, a premiar el esfuerzo y a respetar la libertad de las familias.

Una Administración más pequeña y ágil, con unos trámites que no conviertan emprender en una carrera de obstáculos.

Unos impuestos que dejen de asfixiar a las clases medias y a los autónomos. Y una colaboración público-privada que aproveche todos los recursos disponibles para dar mejores servicios a menor coste.

Todo eso, escrito en leyes y no en eslóganes. Reformas que sobrevivan a un cambio de ministro y que se expliquen a los ciudadanos antes de aplicarse, para que ningún gobierno posterior pueda desmontarlas con un simple decreto. Y, por supuesto, recuperar el respeto a las instituciones, a nuestro legado, a lo que somos.

Aquí empieza el problema. El PP llega con 249 medidas, y Feijóo asegura que no hará «un sanchismo de derechas». Ojalá. Pero tenemos memoria.

Ya hubo gobiernos populares que prometieron reformas de fondo y acabaron administrando con más pericia lo heredado, sin tocar el entramado legal y cultural levantado por la izquierda. Una mejor gestión del socialismo sigue siendo socialismo, aunque se aplique en menor grado.

VOX, por su parte, goza de una pujanza electoral indiscutible: las encuestas lo sitúan entre el 18 y el 20 por ciento. Sus rebajas del IVA y del IRPF y su apuesta por desregular son música para los oídos, y conviene reconocerlo.

Pero junto a ellas propone un Estado igual de intervencionista, solo qué, con otros beneficiarios y otros mandamientos, una especie de socialismo conservador. Y las costuras se ven.

Un proyecto que se disculpa por su propio contenido y se difumina a la mínima exigencia de profundizar en su modo de aplicación, no termina de ilusionar a quien busca un horizonte.

También se nota, cuando se rasca un poco en los cuadros y detectamos que no hay músicos preparados, que sean capaces de tocar esas melodías tan aparentemente armoniosas.

Entre uno y otro quedamos millones de ciudadanos huérfanos. Gente que cree en la libertad individual, en la propiedad, en el mérito y en una Administración al servicio del ciudadano y no al revés.

Gente que quiere un país que funcione, que devuelva el poder de decidir a las familias y deje de utilizar al Estado como un arma que imponga el terrible régimen socialista.

Gente que quiere que los diferentes gobiernos dejen de acosar bolsillos y conciencias, que desconfía por igual del paternalismo de unos y de otros, y que quiere ser tratada como adulta por quien le pide el voto.

La democracia debería ofrecernos esa posibilidad ilusionante, y no la ofrece.

Ideas hay: los espacios de pensamiento, como Atenea, trabajan desde hace años propuestas serias, como unas pensiones mixtas que respeten a los jubilados actuales garantizando las futuras, una reforma económica que empiece por las instituciones o una Fiscalía despolitizada.

Las ideas cambian opiniones, pero no se reflejan en las urnas si los partidos entre los que podemos elegir no quieren recogerlas.

Mientras tanto, hacemos aritmética. Los sondeos apuntan a que PP y VOX superan los 176 escaños, y nuestro debate íntimo ya no es qué proyecto nos entusiasma, sino qué reparto de poder posterior a las elecciones resulta menos malo.

Si el PP necesitará a VOX, si VOX condicionará al PP, si esta vez los actores de siempre serán capaces de hacer algo distinto. Es una discusión triste para una democracia adulta, pero es la que tenemos, porque la prioridad es clara: poner fin al sanchismo. Lo que esperamos todos es que sea para ir a mejor.

Votaremos, quizá, con la nariz tapada, pero no con la boca cerrada. Quien gobierne tendrá que rendir cuentas de cada promesa, con calendario y con resultados, y no podrá escudarse en que el adversario era peor.

Los votantes no somos un caladero cautivo, y la historia reciente debería haber enseñado a los partidos de la derecha lo que cuesta defraudar. Que no se engañen por el resultado. La alternancia es imprescindible, pero sin cambio real, el socialismo volverá con fuerza destructora, nunca antes vista.

Por eso confío en que esta sea la última vez en que los españoles tengamos que elegir entre el mal menor y el mal menor a la derecha del mal menor.