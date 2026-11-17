Cada curso empieza igual.

Llegan a la universidad estudiantes con buenas notas, una soltura digital envidiable y un manejo de la tecnología que muchos de nosotros nunca tuvimos a su edad. Y, sin embargo, algo ha cambiado en los últimos años, y quienes damos clase lo notamos antes de que lo recoja cualquier estadística.

Basta con pedirles que lean un texto para recibir a cambio un resumen impecable, pero cuando les propones discutirlo, compararlo con otra lectura o defender una postura propia, aparece el miedo y, como no saben cómo enfrentarse a ello, optan por callar.

Estoy convencida de que detrás de ese silencio hay capacidad de sobra.

Lo que se ha perdido es la costumbre de detenerse ante una idea, sospechar de ella, darle la vuelta y decidir qué piensa uno, que es justo lo que la universidad tiene la obligación de cultivar.

Si no lo hacemos nosotros, cuesta imaginar quién lo hará.

La inteligencia artificial ha entrado en las aulas sin pedir permiso y está ya en el móvil de cada alumno, en el ordenador de cada profesor y en las empresas donde trabajarán mañana.

Lo que de verdad me preocupa es todo aquello que estamos dejando de hacer desde que la tenemos a mano.

Aprender a pensar siempre ha sido un proceso incómodo: leer algo difícil, no entenderlo del todo, volver atrás, escribir un primer borrador torpe, equivocarse y corregir.

Ese esfuerzo era, en sí mismo, el aprendizaje.

Cuando una herramienta ofrece el resultado sin el camino, el estudiante obtiene el trabajo, pero no la transformación que ese trabajo producía en él. Entrega un ensayo bien estructurado y sale del aula sin haber construido una sola idea propia.

El alumno cree haber aprendido, el profesor corrige textos correctos y las familias ven buenas calificaciones, mientras se erosiona en silencio la capacidad de distinguir un argumento sólido de otro que solo suena bien.

Esa capacidad, el análisis crítico, va mucho más allá de lo académico, porque es una de las condiciones de la vida democrática. Una sociedad que no sabe evaluar lo que lee queda a merced de quien escriba con más aplomo, sea un algoritmo, un bulo o un discurso fácil.

Para recuperarla, la universidad tiene que empezar por cambiar su manera de enseñar y, sobre todo, de evaluar. Si seguimos pidiendo trabajos que una máquina redacta en treinta segundos, no deberíamos sorprendernos de que sea una máquina quien los redacte.

Hay que devolver protagonismo a lo que no se puede externalizar: la defensa oral de una idea, el debate en el aula, la escritura en clase, la pregunta inesperada que obliga a razonar en voz alta. Se trata de evaluar el proceso con el mismo cuidado con el que hoy evaluamos el producto.

Me duele ver cómo el debate público sigue atrapado en una falsa disyuntiva, IA sí o IA no, como si hubiera que elegir entre la tecnología y el pensamiento.

La respuesta sensata es IA sí, por supuesto, y criterio propio también. Sería un error que la universidad se encerrara en sí misma y diera la espalda a la empresa, que necesita profesionales capaces de manejar estas herramientas con soltura y de trabajar con eficiencia desde el primer día. Y sería un error igual de grave limitarse a abastecer al mercado de trabajadores eficientes que ejecutan con rapidez lo que una máquina les sugiere, pero que no saben detenerse a preguntar si tiene sentido, si es justo o si hay otra manera de hacerlo.

La universidad cuenta con horas suficientes para no tener que elegir.

En cualquier plan de estudios hay espacio para el debate filosófico, para la reflexión ética aplicada a cada disciplina y para esas competencias transversales que tantas veces quedan relegadas a una optativa.

Ese tiempo puede convivir con la formación tecnológica más exigente, y de hecho la hace más valiosa. Quienes dominen la herramienta y sepan cuestionarla aportarán mucho más que quienes solo saben usarla. Lo que falta es voluntad para ordenar el currículo en torno a esa doble meta.

Pero sería injusto cargar todo el peso sobre el aula universitaria. Cuando un estudiante llega a primero, trae consigo al menos doce años de escuela y toda una vida en casa, y el pensamiento crítico se construye mucho antes: en la sobremesa en la que alguien pregunta «¿y tú qué opinas?», en el maestro que valora más una buena pregunta que la respuesta correcta, en la familia que no resuelve cada dificultad antes de que el niño haya podido intentarlo.

Proteger a los hijos de la frustración es un instinto comprensible, pero pensar exige tolerar no saber durante un rato, y una herramienta que contesta a todo, al instante y con aparente seguridad, les enseña justo lo contrario.

El reto, por tanto, tiene más de cultural que de tecnológico y nos concierne a todos, porque de cómo lo afrontemos dependerá qué clase de profesionales y qué clase de ciudadanos estamos formando.

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, y nuestra tarea es lograr que quienes salgan de nuestras aulas sepan usarla con soltura y, a la vez, conserven el criterio para decidir por sí mismos cuándo, cómo y para qué hacerlo.

*Cristina Victorio Camacho, Directora académica de CESTE