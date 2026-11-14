El sueño del Ebro 2050

Sueño con un Ebro vivo.

Un río que tenga espacio para moverse, alimentar sus sotos y humedales, transportar sedimentos y renovar sus paisajes.

Sueño con pueblos seguros, agricultores que puedan vivir dignamente de su trabajo y ciudades que hayan recuperado su relación con el agua.

Sueño, en definitiva, con un territorio donde la naturaleza y la sociedad hayan dejado de comportarse como enemigos. Pero los sueños necesitan reconocer las sombras de la realidad.

Durante siglos hemos ocupado las llanuras de inundación, levantado defensas, estrechado cauces y tratado de imponer límites a un río que conserva su propia dinámica. Hemos construido obras extraordinarias, algunas imprescindibles, pero también hemos creado nuevos riesgos al ocupar espacios que el agua necesita periódicamente. Las consecuencias aparecen con cada gran avenida: cosechas perdidas, viviendas amenazadas, agricultores desesperados y vecinos pendientes de la próxima crecida. Y, junto a los daños materiales, crecen la desconfianza y el enfrentamiento.

Agricultores contra ecologistas. Pueblos contra administraciones. Quienes reclaman más defensas y dragados frente a quienes exigen devolver espacio al río. Todos creen tener razones. Y muchos las tienen.

Hay una palabra que expresa admirablemente esta contradicción: rival. Procede del latín rivalis, relacionado con quienes compartían una misma corriente de agua. Imagino a dos personas situadas en orillas opuestas. Se miran con recelo, defienden sus intereses, discuten por el agua. Son rivales.

Pero olvidan algo fundamental: el mismo río que las separa es el que las une. Mi sueño comienza precisamente ahí: transformar la rivalidad en cooperación, no eliminando las diferencias, sino aprendiendo a convivir con ellas.

Un territorio de naturaleza y cultura

El Ebro no es solamente el agua que pasa bajo nuestros puentes. Es el valle construido durante miles de años, sus sedimentos, galachos, sotos y llanuras inundables. Pero también las huertas, acequias, caminos, pueblos y ciudades. Es el trabajo de generaciones, la memoria de las crecidas, los miedos y las esperanzas de quienes habitan sus orillas.

El territorio es naturaleza y cultura. No podemos comprender una sin la otra ni conservarlas enfrentándolas.

La naturaleza ha construido el valle y las sociedades humanas lo hemos transformado. Ahora tenemos que decidir cómo queremos seguir transformándolo.

Nuestro gran error ha sido creer que podíamos dominar completamente los procesos naturales. Cuando llega una avenida extraordinaria descubrimos que el río no obedece nuestros deseos.

Entonces buscamos culpables, exigimos nuevas defensas y reclamamos garantías imposibles. La pregunta debería ser otra: ¿estamos organizando inteligentemente nuestra presencia en el territorio fluvial? No propongo abandonar los pueblos, renunciar a la agricultura ni derribar indiscriminadamente las defensas. Propongo distinguir dónde debemos proteger firmemente a las personas y dónde podemos devolver espacio al río. Más libertad para el río donde sea posible. Más seguridad para las personas donde sea necesario.

La injusticia también se desborda

Imaginemos que pedimos a un agricultor que permita inundar temporalmente sus tierras para reducir los daños en un pueblo situado aguas abajo.

¿Por qué debería aceptarlo si pierde su cosecha y nadie responde por sus pérdidas?

No podemos exigir a una familia que sacrifique su medio de vida en beneficio de otros y después felicitarla por su contribución al medio ambiente. Eso no es cooperación. Es injusticia. Si determinadas tierras prestan un servicio de protección al conjunto del territorio, ese servicio debe reconocerse y compensarse justamente mediante mecanismos públicos, transparentes y estables. La seguridad colectiva no puede construirse trasladando los costes a quienes tienen menos capacidad para defenderse.

Aquí aparece una cuestión decisiva: la ciencia puede identificar riesgos, calcular consecuencias y proponer alternativas, pero no puede decidir por sí sola cómo distribuimos los sacrificios y beneficios.

Eso corresponde a la sociedad mediante la política, la negociación y los acuerdos. No sueño con una sociedad sin conflictos, porque sería una sociedad sin diferencias, sin intereses y sin libertad. Sueño con una sociedad capaz de resolverlos sin convertir al adversario en enemigo, en rival.

La ciencia ilumina, el diálogo construye

Hoy disponemos de conocimientos extraordinarios. La cartografía histórica, las fotografías aéreas, los satélites, los sensores y los sistemas de información geográfica permiten reconstruir antiguos cauces, estudiar las inundaciones y anticipar escenarios.

Pero también necesitamos escuchar al agricultor que recuerda por dónde entró el agua, al vecino que conoce las acequias y al técnico que lleva décadas observando las crecidas. El conocimiento científico y la experiencia territorial deben encontrarse, contrastarse y enriquecerse mutuamente.

Proyectos como Ebro Resilience ofrecen oportunidades para avanzar. Pero su éxito no debería medirse solamente por las obras ejecutadas o las motas retranqueadas.

Deberíamos preguntarnos cuánto hemos reducido la vulnerabilidad, cuánto hemos recuperado de la vitalidad del río y cuánto hemos mejorado la vida de las personas.

Necesitamos instituciones capaces de escuchar, ciudadanos dispuestos a participar y responsables públicos comprometidos más allá de los ciclos electorales. La ciencia nos ayuda a comprender. El diálogo nos permite decidir. Los acuerdos lo hacen posible.

*Francisco Pellicer. Geógrafo. Presidente de Asociación Legado Expo 2008.