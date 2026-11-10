¿Pueden dejar de bailar?

Veo en un mitín del partido en el gobierno una muchacha, guitarra en mano, recibe el espíritu de Joan Baez y arrastra al aplauso y al jolgorio a alguno de los representantes del ejecutivo.

Se mueven en su asiento con una alegría obscena que demuestra que se sienten arropados por las hordas mendicantes del amado líder numérico.

Los números, por cierto, han desaparecido, y ahora solo queda cantar y bailar. Porque la memoria, efímera, se evapora cuando los que sufren son pocos.

No importa: cuatro trenes estrellados, cien días de una ciudad autónoma invadida y un par de islas al borde de la sed social inmediata en doscientos setenta kilómetros cuadrados.

Y no pasa nada, porque la guitarra se afina y las sonrisas macabras emergen. Aplauden, jubilosos, los mismos que se apresuraron a dar el pésame por un etarra muerto, los que no acuden a funerales, los animaron a rodear sedes tras el mismo baile de acero, vías y cuerpos… los que salieron a la calle por un perro sacrificado.

Un perro sacrificado, asumo el gasto de caracteres, antes de recordar los pellets en las playas y la mirada compungida de la ministra Yolanda Díaz, buscando entre la arena los votos como un minero de Klondike.

Es que hay canciones que suenan mejor que otras, que se disfrutan más en grupo: contemplo a mis compañeros de profesión en un mitin, enfervorizados, con sus ropajes verdes, graníticos y perseverantes, asumiendo para sí la opinión completa de un colectivo.

No en mi nombre, se sigue utilizando en tiempos de almohadillas y hashtags, no en el de mis padres, acumulando, entre los tres, más de un siglo de docencia en la educación pública.

Seguimos con los números. Pararé, como paré contra el presidente Azcón y sus conciertos y concertaciones, pararé cuando se incumplan la reducción de horas negociada para mejorar mi docencia.

No pararé en huelgas ridículas, de corte cortesano de tono palanganero. Aplaudir al poder, sea del color que sea, identifica a los domados, con pinzas para el voto o con sectarismo disfrazado de preocupación.

Si queda algo de democracia occidental en España (con perdón), el turnismo es imprescindible.

Más allá de las aritméticas soportadas por enemigos del país y odiadores oficiales que formalizan la animadversión de manera escrupulosa, hay un partido que construyó su núcleo primitivo a partir de corruptos, saboteadores y mentirosos.

Le sumamos los golpistas de la ultraderecha y los estalinistas que vuelven a llevar miembros de ETA en sus listas. Socios preferentes de un Gobierno que acumula tristeza por sus muertos y sus calles.

¿Pero qué tristeza, Octavio, no ves cómo nos divertimos? Enjoyados y acampados, la fuerza pública de sirvientes acude al rescate.

No hay delito sin amnistía ni muertos sin su dosis de olvido. Pero sí que hay huelga general con las cortes disueltas y contra la oposición.

Debería provocarnos la risa si no fuera algo tan abyecto.

Recuerdo las Navidades de 1988, los paros en la educación, la noche de reyes sin regalos… recuerdo a Nicolás Redondo abandonando su escaño ante la masacre laboral de su propio partido, recuerdo las huelgas generales por los trabajadores, no de apoyo al gobierno.

Pero mientras tanto, ¿Podrían dejar de bailar?

*Por Octavio Gómez Milián