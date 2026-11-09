Lo que China me ha enseñado

Después de dos semanas recorriendo China, visitando empresas tecnológicas, universidades y centros industriales, regreso cargado de experiencias, con muchas ideas, algunas inquietudes y una certeza: estamos subestimando la velocidad a la que China está construyendo su futuro.

Sabía que iba a encontrar un país avanzado, con una enorme capacidad industrial y una apuesta decidida por la tecnología.

Lo que me ha sorprendido es la dimensión de esa apuesta, la ambición que se percibe en sus empresas y, especialmente, la determinación con la que convierten sus planes en realidades.

Porque si algo me ha enseñado este viaje es que la ventaja de China va mucho más allá de sus inversiones, sus fábricas o su capacidad tecnológica. Tiene que ver con una combinación de cultura, visión de país, pragmatismo y una obsesión por avanzar que resulta difícil encontrar con esa intensidad en Europa.

China piensa a largo plazo, pero ejecuta a una velocidad extraordinaria. Lo comprobé en Shanghai, durante nuestra visita a AGIBOT, una empresa de robótica humanoide fundada en 2023.

En apenas tres años ha construido una organización de más de 3.000 profesionales, de los cuales, según nos explicaron, cerca del 80 % se dedica a investigación y desarrollo.

Sus avances en inteligencia artificial, visión, movimiento y capacidades cognitivas de los robots permiten hacerse una idea de hacia dónde se dirige una industria que hasta hace poco parecía reservada a la ciencia ficción.

Aquella visita me hizo pensar en algo que deberíamos preguntarnos con mayor frecuencia: ¿cuánto tiempo necesitamos nosotros para poner en marcha proyectos de una ambición semejante? ¿Cuántas decisiones, trámites, autorizaciones y debates debemos superar antes de empezar a desarrollar una idea?

Otra experiencia reveladora fue nuestra reunión con una compañía que comenzó desarrollando tecnología para rehabilitación médica y que ha evolucionado hacia la robótica humanoide.

Cuando hablamos de posibles vías de colaboración, preguntamos por los acuerdos que deberíamos firmar para empezar. Su respuesta fue tan sencilla como desconcertante: empecemos a trabajar juntos y ya resolveremos los documentos después.

Naturalmente, los acuerdos y las garantías jurídicas son necesarios. Pero aquella conversación reflejaba una manera de entender los negocios que me hizo reflexionar.

Su prioridad era poner en marcha la colaboración, generar actividad y comprobar si existía una oportunidad real. La nuestra, casi por inercia, había sido preguntar primero por el procedimiento.

Es una diferencia de mentalidad que merece atención. También me impresionó la relación entre formación, investigación y desarrollo industrial.

En Nanjing Tech University, donde acompañamos a representantes de la Universidad de Zaragoza para explorar nuevas colaboraciones académicas y empresariales, pudimos conversar con estudiantes de ingeniería y responsables universitarios. Allí percibí una orientación muy clara hacia la preparación del talento que necesitarán sus empresas en los próximos años.

China ha entendido que su futuro depende de dominar el conocimiento, desarrollar tecnología propia y convertirla en productos capaces de competir internacionalmente.

Durante décadas hemos considerado al país la gran fábrica del mundo. Hoy esa visión empieza a quedarse peligrosamente anticuada. China quiere liderar la innovación y está dedicando enormes recursos a conseguirlo.

Y aquí aparece una cuestión que me preocupa especialmente.

Europa dispone de excelentes universidades, centros de investigación, profesionales cualificados y empresas capaces de competir en cualquier mercado.

Tenemos conocimiento, experiencia industrial y una tradición científica extraordinaria. Sin embargo, demasiadas veces somos incapaces de trasladar esas fortalezas al mercado con la agilidad necesaria.

Mientras nosotros seguimos debatiendo cómo afrontar determinadas transformaciones, otros están desarrollando las tecnologías que terminarán definiendo nuestros sectores productivos.

Durante el viaje también comprobé que China mira hacia Europa con interés. En Shanghai mantuvimos reuniones con empresas vinculadas a las energías renovables, las baterías y otras tecnologías industriales, algunas con proyectos de implantación en España y, concretamente, en Zaragoza.

Es una buena noticia para nuestro territorio, pero también una señal de cómo están cambiando las relaciones económicas. Aquellos que durante años competían principalmente por fabricar para otros buscan ahora expandir sus propias tecnologías y modelos de negocio.

España, y Aragón en particular, tienen una oportunidad importante en este nuevo escenario. Disponemos de talento, capacidad energética, tejido empresarial y una posición atractiva para nuevas inversiones. Pero las oportunidades tienen una característica incómoda: rara vez esperan a que terminemos de ponernos de acuerdo.

Regreso de China convencido de que necesitamos mirar mucho más allá de nuestras fronteras. Viajar, explorar, conocer otras formas de trabajar, establecer alianzas y aprender sin prejuicios. También cuestionar algunas de nuestras rutinas, especialmente aquellas que nos hacen sentir cómodos mientras el mundo cambia a nuestro alrededor. Y, sobre todo, necesitamos actuar.

Porque la carrera tecnológica que estamos viviendo determinará qué países desarrollarán las soluciones del futuro, cuáles las adoptarán y cuáles acabarán dependiendo de las decisiones de otros.

China me ha enseñado muchas cosas. Algunas me han impresionado; otras me han generado dudas y otras me han reafirmado en los valores que debemos preservar. Pero hay una lección que sobresale por encima de todas: la ambición necesita decisiones y las decisiones necesitan traducirse en hechos.

El mayor riesgo para Europa quizá sea seguir creyendo que tenemos tiempo de sobra. Que nuestra posición económica, nuestro conocimiento y nuestra historia industrial nos garantizan un lugar relevante en el futuro.

Después de lo que he visto, tengo serias dudas de que podamos permitirnos esa confianza. Porque mientras aquí seguimos discutiendo a qué velocidad deberíamos avanzar, en China ya están acelerando.

Necesitamos salir, explorar, confrontar nuestros modelos con otras formas de pensar y trabajar, y tener la humildad de reconocer aquello que otros hacen mejor.

Las oportunidades están ahí, y contamos con capacidades para aprovecharlas. Es momento de ampliar nuestra mirada, reforzar nuestra ambición y convertir todo lo aprendido en decisiones y acciones que nos permitan construir nuestro propio futuro.