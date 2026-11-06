Pepe Verón, profesor de periodismo USJ

Pepe Verón, profesor de periodismo USJ E.E

Opinión

La victoria del bulo es que te rindas

Pepe Verón, profesor de Periodismo en la USJ
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La desinformación no necesita que creamos una mentira; le basta con que dejemos de creer en todo.

Pensamos en las noticias falsas como herramientas creadas para convencer a fanáticos o atacar al adversario, pero buena parte de la desinformación actual persigue algo más sencillo y peligroso, agotarnos.

Una versión contradice a la anterior y un vídeo desmiente a otro. Cada datolleva pegada una sospecha y cada explicación encuentra una teoría alternativa.

Como comprobarlo todo es imposible, el ciudadano bienintencionado se cansa, se encoge de hombros y pregunta, como Poncio Pilato: «¿Qué es la verdad?». Después, se lava las manos y se aparta.

Ahí gana la desinformación.

No triunfa porque consiga que aceptemos una falsedad concreta, sino al convencernos de que no merece la pena distinguir entre lo verdadero y lo falso.

Si todos mienten y todos son iguales, ¿para qué informarse, participar o defender un proyecto colectivo?

Este nihilismo informativo es una extraordinaria herramienta de desmovilización. El cambio social necesita confianza, esperanza y organización.

Si creemos que nadie merece crédito, la respuesta no será la rebeldía, sino la apatía. Cada cual a lo suyo, y las injusticias intactas.

Lo hemos vivido tras la tragedia ferroviaria de Urda, pero pasó algo parecido con la de Ademuz o la DANA de Valencia octubre de 2024. Mientras trabajaban sobre el terreno, se acusó a Cruz Roja y Cáritas de lucrarse con la tragedia.

Aunque se demostró que habían desplegado miles de efectivos y habilitado albergues, la difamación cabía en un vídeo de cinco segundos. La verdad, en cambio, exigía datos, testimonios y tiempo. Es el mismo patrón cada vez: la mentira siempre sale con ventaja.

La llamada ley de Brandolini lo resume bien: desmontar una falsedad exige mucho más esfuerzo que inventarla. Crear sospecha cuesta un minuto; reparar la confianza lleva años.

Además, este esfuerzo penaliza la vulnerabilidad. Quien dispone de tiempo y dinero puede pagar suscripciones y buscar análisis reposados. Quien llega agotado de trabajar consume actualidad a través de redes y vídeos breves. No es menos inteligente, simplemente carece de recursos para sortear un entorno deliberadamente tóxico.

La verdad corre así el riesgo de convertirse en un bien de lujo, dejando a las clases populares expuestas a auténticos vertederos informativos. Por eso, garantizar una información rigurosa y accesible no es solo un reto periodístico, es una cuestión de justicia social. La información fiable es hoy como el agua potable: indispensable, pero cada vez más escasa entre tanto ruido.

En Aragón acabamos de vivirlo. Durante las elecciones autonómicas del 8 de febrero, circularon mensajes denunciando "incidencias graves" en colegios de Zaragoza, asegurando que se impedía votar en secreto.

Para sembrar la alarma bastó un tuit; para desmentirlo, hicieron falta comunicados de la Junta Electoral y comprobaciones policiales.

Quizá la mayoría no creyó que las elecciones estuvieran amañadas, pero bastó con inocular la duda: «Algo raro habrá». Esa sospecha, repetida sistemáticamente, desgasta más que una acusación formal. No prueba nada, pero destruye la confianza institucional. Al ciudadano no lo han persuadido; lo han desactivado.

Nadie puede comprobar todo lo que recibe ni vivir bajo sospecha permanente. Pero entre la credulidad y el cinismo existe un espacio cívico fundamental: detenerse, contrastar, pedir pruebas y admitir nuestra propia ignorancia temporal.

Cuando Pilato preguntó «¿Qué es la verdad?», no buscaba una respuesta; buscaba una excusa para lavarse las manos. Ese es el triunfo definitivo de la desinformación: no que abracemos la mentira, sino que la verdad deje de importarnos.