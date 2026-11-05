Este no es el país que yo he conocido

Hace tiempo que en este país pasan cosas que a los de mi generación nos parecen poco razonables, algo insensatas y, podíamos decir, raras.

SÍ, este escrito es el discurso de alguien que es mayor, que no entiende el presente, que como ha pasado siempre, se queja del mundo porque no lo reconoce como suyo, que no se parece al que ha vivido, que no lo entiende.

Pero es que el último siniestro ferroviario en la provincia de Toledo lo he percibido como el último síntoma de la decadencia de un país. Un país moribundo, que se cae a pedazos. Un país en agonía.

Un país en el que el relato (hasta esto lo decimos mal, porque en realidad es el engaño, la mentira o el cuento chino) se impone a la realidad y nos lo creemos una y otra vez, aunque sepamos que es mentira, porque nos es suficiente con oírlo.

Un país en el que los intereses generales no lo son tanto, en el que el poder no se emplea para servir a la población (no se cansan de repetir que están para solucionar los problemas de los ciudadanos) sino como fin en sí mismo. Todo parece demagogia.

Un país que sigue siendo el de los pícaros y la picaresca, en el que se sigue admirando al defraudador, en el que se tolera la mentira, y al que parece que le gusta que le engañen.

Un país en el que se busca siempre la interpretación extrema de las normas, los resquicios para darle la vuelta, en el que casi todo son triquiñuelas que hacen que parezca que el sentido común o la sensatez hayan desaparecido.

Y lo malo es que la gente joven actúa de esa manera, jóvenes que se lo han encontrado todo hecho, que no quieren trabajar, que no quieren (o no saben) ahorrar, pero que lo quieren todo, porque todo lo han tenido. No saben interpretar la Constitución porque no pueden leer más de tes líneas, quieren una vivienda gratis porque creen que tienen derecho y que lo dice la Constitución (que no lo dice).

Se han educado en un sistema en el que la igualdad de oportunidades se ha convertido en igualdad de logros.

Un país en el que sus habitantes no distinguen hechos de opiniones, en el que no se diferencia entre una opinión (personal) y el análisis de un problema.

Un país en el que al que tiene un piso y lo alquila se le trata de delincuente, que quiere todo público sin admitir la libertad (ay, la libertad), que en las relaciones laborales criminaliza al que da trabajo, en el que las administraciones se han okupado por gentes sin preparación que impone criterios políticos sobre los técnicos, que desplaza a los técnicos para que no molesten, en el que el peso del Estado es cada vez más abrumador.

Un país en el que la vida ha ido mejorando para cada generación … hasta ahora, en el que obtiene más ingresos el que no ha trabajado ni trabaja que el que ha trabajado toda la vida, en el que la demografía ha caído estrepitosamente y no hay reemplazo generacional, al que Europa inunda con grandes conjuntos de normas absurdas que no son sino tiros en el pie, en el que todo son regulaciones y barreras, en el que la productividad ha caído y sigue cayendo, cuando la tecnología debería hacernos mucho más productivos.

En fin, un país en el que los mayores seremos mayoría dentro de poco, en el que nuestra forma de vida ya no es la que era, que ve cómo el llamado Estado de Bienestar se desmorona ante sus ojos, en el que da la impresión de que no tenemos suelo bajo los pues.