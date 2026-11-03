Autocensúrate

Es tiempo de autocensura. Así, tal cual te lo digo. Un silencio a tiempo, un saberse morder la lengua, nunca fue tan valioso como ahora. Poco a poco, día a día, línea a línea, frase a frase, vamos midiendo lo que decimos, calibrando lo que expresamos, borrando y matizando, pero no con el loable afán de pretender el equilibrio, sino, simplemente, por puro miedo, no vaya a ser que alguien nos coloque aquí o allá, y eso nos traiga sus consecuencias presentes o futuras.

Valemos más por lo que callamos que por lo que decimos. El fuego amigo nunca fue tan enemigo. Haz la prueba: piensa en alguien que haya prosperado más que tú: seguro que encuentras en el recuerdo a esa persona que nunca acabó de significarse del todo, pero que tuvo siempre bien clarito a quién debía de arrimarse para saciar su estómago. Y medró, vaya si medró.

Nos miramos de reojo unos a otros, como si albergáramos la expectativa permanente de ser incluidos en una lista, no sé cuál, para la candidatura que sea, y un gesto o una palabra más alta que otra pudiesen llevar al traste esa ilusión, en beneficio del rival de al lado.

Es momento de cerrar la boca para que no entren moscas. Moscas que motiven, que ilusionen, que muestren el futuro, seguramente, pero moscas, al fin y al cabo. Estamos en un vivir sin vivir en mí, en un mar de incertidumbre, de no saber qué pasará mañana, y si deberíamos ser más prevenidos y mostrar el eterno arte de saber ponernos de perfil.

El instinto de un buen catador de árboles es lo que ahora se necesita, para discernir en el bosque y decidir cuál nos dará la mejor sombra, dónde encontraremos un cómodo cobijo.

La libertad de expresión, la de opinión, la de cátedra… se difuminan para que no se muestren como valores absolutos, sino como aspiraciones relativas, en el dulzón mundo del según y cómo.

Elevamos la veleta al viento para asegurarnos de lo que conviene decir. Los superprogres que hacían bandera con determinadas causas repliegan ahora velas, por si vienen aún peor dadas.

Y mientras los pobres mortales hacemos malabares en la nada, vamos viendo por dónde soplan los vientos de las corrientes sociales que van apareciendo como modas nada casuales, nada novedosas, nada frescas, nada pacíficas, animadas cual títeres por partidos y poderes públicos algo rancios, que fomentan y suben al número uno los problemas que interesan en cada momento.

“Que parezca un accidente”, creemos que dice El Padrino, aunque nunca lo dijo en película alguna. Que lo parezca, y que salga el sol por Antequera, mientras intentamos seguir haciendo lo que se pueda, salir secos de un chaparrón, o de la tormenta que vendrá, aunque aún no sepamos cuándo y dónde. Así que chitón, por si acaso, y de perfil, aunque eligiendo siempre el lado que parezca bueno.