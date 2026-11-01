Inteligencia artificial y despachos profesionales: el valor seguirá estando en las personas

La inteligencia artificial está transformando la forma de trabajar de abogados, auditores, asesores y consultores. El reto no consiste simplemente en incorporar tecnología, sino en utilizarla para liberar tiempo, mejorar procesos y reforzar aquello que verdaderamente aporta valor al cliente: conocimiento especializado, criterio profesional y confianza.

Hablar hoy de inteligencia artificial ya no es hablar del futuro. La IA se ha incorporado con enorme rapidez al día a día de empresas y profesionales y está empezando a modificar también la forma de trabajar de los despachos profesionales.

La cuestión, por tanto, ha dejado de ser si utilizaremos o no inteligencia artificial. La verdadera pregunta es cómo queremos utilizarla y qué papel queremos que ocupe dentro de nuestras organizaciones.

Durante muchos años, buena parte del trabajo de abogados, auditores, asesores fiscalistas o consultores ha estado vinculada a tareas que requieren mucho tiempo: analizar documentación, localizar información, contrastar datos, preparar borradores, revisar contratos, ordenar expedientes o realizar comprobaciones. Son actividades necesarias, pero no todas ellas requieren el mismo grado de juicio profesional.

Es precisamente en este ámbito donde encontramos una de las grandes oportunidades de la inteligencia artificial: reducir el tiempo dedicado a procesar información para ampliar el que podemos dedicar a comprenderla y aportar valor.

El principal cambio que puede introducir la IA en los despachos profesionales no debería ser sustituir al profesional, sino permitirle dedicar menos tiempo a determinadas tareas rutinarias y más tiempo a analizar, interpretar, anticipar problemas y acompañar al cliente. No obstante, el conocimiento técnico seguirá siendo imprescindible.

Existe además una aparente paradoja. Podría parecer que, a medida que las herramientas son capaces de responder cada vez a preguntas más complejas, será menos necesario disponer de profesionales altamente especializados. Sin embargo, creo que sucederá justamente lo contrario: cuanto más accesible sea la información, más importante será saber interpretarla, cuestionarla y aplicarla con criterio.

Para detectar que una respuesta es incorrecta hay que conocer la materia. Para identificar una excepción, interpretar una norma o valorar si una conclusión tiene sentido en una situación concreta se necesita formación y experiencia.

En sectores altamente regulados, como la auditoría, el asesoramiento jurídico o el fiscal, esta cuestión cobra todavía mayor importancia.

El marco regulatorio europeo también está avanzando en esta dirección. La aplicación del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial es progresiva y está reforzando cuestiones como el conocimiento sobre el funcionamiento y los riesgos de la IA, la transparencia y la supervisión humana.

Por tanto, incorporar inteligencia artificial no significa rebajar el conocimiento exigido a los profesionales, sino elevar su capacidad para utilizar nuevas herramientas con criterio.

Resulta necesario destacar que no todas las herramientas son adecuadas para todos los usos, ni toda la información debería introducirse indiscriminadamente en ellas. La confidencialidad, la protección de datos, la seguridad de la información y el control sobre las soluciones utilizadas deben formar parte de cualquier estrategia seria de implantación.

De ahí que las organizaciones necesitan algo más que tecnología: deben establecer políticas internas, formar a sus equipos y definir qué usos son aceptables y cuáles no.

La tecnología avanza a gran velocidad, pero la confianza tarda años en construirse y puede perderse en un instante.

Nos encontramos probablemente ante una de las transformaciones más importantes que ha vivido el sector de los servicios profesionales en las últimas décadas. Habrá procesos que cambiarán, tareas que desaparecerán y otras nuevas que todavía ni siquiera somos capaces de imaginar. También evolucionará la organización de los equipos, la formación y posiblemente la relación con nuestros clientes.

Sin embargo, hay algo que difícilmente cambiará.

Cuando una empresa afronta una decisión importante, un conflicto, una operación compleja o una situación de incertidumbre, no busca únicamente información. Necesita criterio, experiencia, confianza y alguien capaz de asumir la responsabilidad de una recomendación.

Por eso, el valor de los despachos profesionales seguirá estando en saber qué pregunta formular, cómo interpretar la respuesta y, sobre todo, cuándo no debemos darla por buena.

Ese es, probablemente, el gran desafío que tenemos por delante: aprovechar todo el potencial de la tecnología sin perder de vista aquello que da sentido a nuestra profesión.

Mónica Fernández Enciso

Socia de Auditoría en Auren

monica.fernandez@auren.es

666 462 715