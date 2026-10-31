El compromiso de Zaragoza con sus servicios públicos

Gobernar una gran ciudad exige ante todo rigor, previsión y valentía para tomar decisiones que garanticen el bienestar de los vecinos, no solo hoy, sino de cara al futuro.

En los últimos años, los ayuntamientos españoles nos hemos enfrentado a un profundo cambio normativo derivado de los desafíos globales cuyas exigencias se han trasladado a las ciudades así como derivado de las exigencias normativas europeas y estatales, como las concretadas en la Ley 7/2022 conocida como “ley de plásticos y basura”.

Conocido es que esta ley obliga a las entidades locales a establecer tasas específicas y diferenciadas para la gestión de residuos que avancen hacia el principio de autofinanciación y sostenibilidad financiera como incentivo para elevar las tasas de reciclado en el ámbito urbano.

Frente al alarmismo, improvisación, e incluso denegación de las obligaciones que imponía esta ley estatal, el Ayuntamiento de Zaragoza ha optado por la vía de la responsabilidad y de oportunidad mejorando el sistema financiero de recursos asociados a la recogida, tratamiento y reciclado de los residuos urbanos, situando a nuestra ciudad como un referente de buena gestión.

Los estudios e informes publicados recientemente, como los de la Fundación ENT, ponen de manifiesto una realidad compleja a nivel general: en España, la recaudación por la tasa de residuos apenas cubre de media el 69% del coste real del servicio, arrastrando un déficit presupuestario histórico que durante décadas se ha sufragado de forma opaca mediante los presupuestos generales y otros impuestos como el IBI.

En este contexto nacional marcado por la tensión económica y subidas medias generalizadas del 6,4% en los recibos, Zaragoza demuestra una gestión ejemplar.

Nuestra ciudad aborda el horizonte de los presupuestos municipales 2027 con una tasa de cobertura de costes del 80%, 11 puntos superior a la media de las grandes urbes españolas, lo que demuestra que nuestro sistema municipal es mucho más equilibrado pero además permite como legado para el futuro de la ciudad un sistema más sostenible en términos financieros.

No puede negarse que ha requerido de un esfuerzo colectivo, pero adoptar la medida de equilibrio a tiempo, y no negar la realidad, ha permitido mejorar la capacidad presupuestaria en inversión en infraestructuras de residuos, constituyendo una inmejorable fórmula de retorno patrimonial para la ciudad.

Cabe recordar que el esfuerzo económico requerido ha tenido lugar en un contexto de menor presión fiscal municipal para los zaragozanos.

Mientras la media nacional por hogar se sitúa en 119 euros, Zaragoza mantiene una cuota notablemente inferior, situándose un 39% por debajo de esa media, y aplica actualizaciones moderadas y estrictamente ligadas al IPC (un 2,5% para 2027), protegiendo en todo momento a los hogares con menores ingresos mediante tarifas bonificadas según la renta y la composición familiar. Es decir, los zaragozanos pagan un 39% menos en tasas que la media nacional, con un déficit notablemente inferior al resto de municipios.

Además, consolidamos nuestra posición como la gran ciudad española con menor presión fiscal, manteniendo el tipo general del IBI en el mínimo legal del 0,4 y congelando el resto de los impuestos municipales (circulación, plusvalías, IAE e ICIO).

Pero cumplir con la ley y contener la presión fiscal no está reñido con modernizar los servicios públicos municipales; al contrario, es el cimiento que lo hace posible.

En este sentido, Zaragoza está protagonizando un esfuerzo inversor sin precedentes: más de 300 millones de ejecución presupuestaria en 3 años sientan las bases para una recuperación patrimonial de la ciudad y para potenciar los servicios municipales básicos, entre ellos la apuesta en inversiones asociadas al ciclo integral del agua y residuos urbanos.

Un ejemplo claro de esta apuesta es el impulso al Centro del Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) y la puesta en marcha de una nueva línea de tratamiento de biorresiduos, proyectos clave para avanzar hacia la economía circular y la sostenibilidad ambiental como premisas para aumentar la calidad de vida y salud pública en la ciudad.

En el ámbito del agua, al mismo tiempo, avanzamos en el equilibrio económico en las tasa de saneamiento y depuración, consiguiendo este año 2027 mantener el equilibrio entre el precio del servicio y el coste del mismo.

Lo hacemos sin renunciar a la inversión en la renovación de tuberías, aprovechando la renovación de avenidas y entornos naturales de la ciudad, todo ello para ofrecer un agua de excelente calidad, muy superior a la de hace algunos años. Por estos y otros hechos, Zaragoza ha sido reconocida por la Comisión Europea como Capital Verde Europea.

Porque invertir con firmeza en nuestras infraestructuras medioambientales es la prueba evidente de que los recursos públicos se gestionan con máxima eficacia.

Las actualizaciones responsables de nuestras tasas no son un fin en sí mismo, sino la herramienta necesaria para sostener esta inversión histórica, asegurar la continuidad y excelencia de los servicios y consolidar una Zaragoza más verde, eficiente y volcada en el bienestar de sus ciudadanos.