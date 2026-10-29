Octubre de días señalados

Hay días señalados en el calendario que nos invitan a detenernos y pensar en algo que, en realidad, debería estar presente todos los días. El pasado 10 de octubre celebramos simultáneamente el Día Mundial de la Salud Mental y el Día Mundial de los Cuidados Paliativos.

Creo que no es una mera coincidencia, estos días mundiales nos recuerdan que, detrás de cada diagnóstico, cada tratamiento y cada ingreso, hay una persona que necesita algo más que atención sanitaria: necesita ser escuchada, comprendida y acompañada.

Este año, la Organización Mundial de la Salud pone el foco en escuchar a las personas con experiencia vivida en salud mental. Su lema “Escuchemos a las personas con experiencia vivida: voces reales, cambio real” nos invita a no quedarnos solamente en escuchar sus testimonios, sino en dar valor a su voz y hacer que participe en las decisiones sobre su atención y sobre cómo deben organizarse los servicios.

Y aquí las enfermeras tenemos mucho que decir. Escuchamos constantemente. Escuchamos a quien tiene miedo antes de una intervención, a quien no sabe cómo afrontar un diagnóstico, a la familia que necesita que le expliquemos una situación difícil o a ese paciente que, casi en un susurro, nos dice: «No puedo más».

Pero escuchar de verdad requiere algo que en ocasiones escasea en nuestro sistema: tiempo y presencia.

Por otro lado, el Día Mundial de los Cuidados Paliativos nos lleva precisamente a otro escenario en el que escuchar es fundamental. Este año, la campaña de la World Hospice and Palliative Care Alliance pone el foco en el manejo del dolor como una parte esencial de los cuidados paliativos. Y cuando hablamos de dolor no deberíamos pensar únicamente en el físico. También existe el dolor emocional, social o espiritual.

Las enfermeras sabemos que un número en una escala no siempre explica lo que está viviendo una persona.

A veces, detrás de un «me duele mucho» hay miedo. Detrás de un «no quiero más tratamientos» puede haber agotamiento. Y detrás de una familia que pregunta cuánto tiempo queda puede esconderse una necesidad mucho más sencilla y humana: saber cómo acompañar.

Los cuidados paliativos nos enseñan algo fundamental: cuando ya no podemos curar, todavía podemos hacer muchísimo. Podemos aliviar, acompañar, respetar decisiones y ayudar a que una persona conserve su dignidad y su calidad de vida hasta el final.

Y quizá estas dos fechas también deberían hacernos pensar en nosotras.

Hablamos mucho de cuidar, pero ¿quién cuida a quienes cuidamos? La salud mental de las profesionales sanitarias no puede ser un asunto secundario. No podemos pedir empatía, escucha y humanidad a profesionales exhaustas y después sorprendernos cuando aparecen el cansancio, la frustración o el desgaste emocional.

El pasado 16 de septiembre en el Homenaje a la enfermería de La Razón bajo el lema “cuidar la mente es cuidar la vida” pudimos hablar y reflexionar sobre estos temas. SM la Reina Letizia compartió la jornada con nosotros y quiso escuchar a todos los presentes. Allí la enfermería reclamamos más medios para poder hacer frente a esta epidemia silenciosa para poder prevenir, detectar precozmente y combatir el estigma que conlleva esta enfermedad.

Y cuidar también significa crear entornos donde las enfermeras podamos parar, hablar y pedir ayuda.

Porque humanizar la atención no consiste únicamente en sonreír más o en utilizar palabras bonitas. Consiste en tener tiempo para mirar a los ojos, preguntar y, lo más importante, escuchar la respuesta.

En definitiva, estas dos celebraciones nos recuerdan algo que las enfermeras conocemos bien: no todo se puede curar, pero siempre se puede cuidar.

Y, muchas veces, cuidar empieza por algo que parece simple: estar ahí.