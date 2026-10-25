Cuando el salario no alcanza para vivir dignamente

La vivienda no es una simple mercancía sujeta a las leyes frías del mercado; es un bien de interés público con alta prioridad social y un derecho de rango constitucional cuando se califica como digna y adecuada. Sin embargo, en la actualidad, el incremento sostenido y desbocado de los precios del alquiler y de la adquisición en propiedad está dinamitando este derecho fundamental a la juventud con especial incidencia, las familias de rentas medias y bajas y la clase trabajadora en general.

Este problema responde a una demanda disparada pero desatendida por una oferta escasa e inaccesible. En Aragón, se agrava debido a una dinámica laboral que registra cifras récord de afiliación a la Seguridad Social y a un notable crecimiento demográfico, con un incremento interanual de 31.199 habitantes a junio de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). A ello se suma la persistencia de la vivienda como vía de especulación e inversión y unas facilidades de financiación que benefician a unos pocos, mientras la inmensa mayoría ve cómo se le cierra la puerta a la emancipación y a la estabilidad.

A esta emergencia habitacional se añade una escalada de precios insostenible. Según el INE de septiembre de 2026, la tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) fue del 4,9 % en España y del 4,4 % en Aragón. Lejos de ser un apunte coyuntural, la inflación subyacente —que aísla los productos energéticos y los alimentos no elaborados— alcanza el 3,1 %, un claro síntoma de que el encarecimiento de la energía y de los costes productivos no se ha repercutido por completo.

Ante este escenario la clase trabajadora vuelve a soportar el peor golpe. El encarecimiento del coste de la vida erosiona de manera implacable el poder de compra de los salarios y con más crueldad a los hogares con menores ingresos. Los esfuerzos que realizamos desde la representación sindical en las mesas de negociación con las empresas logran avances que rondan el 3 % de subida salarial, pero la inflación se traga esta mejora en el minuto uno. No existe convenio colectivo ni subida de sueldo que sea capaz de resistir al brutal aumento de los precios de la vivienda: sin un salario suficiente, no hay vivienda posible.

Esta asfixia económica se ve agravada por la inercia institucional y la falta de instrumentos estatales de coordinación. La inexistencia de un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) de eficacia estatal desarticula los marcos salariales y fomenta una peligrosa fragmentación que dispara la conflictividad laboral. Al carecer de los suelos mínimos pactados por las grandes organizaciones, alcanzar entendimientos en los convenios sectoriales y de empresa se convierte en una carrera de obstáculos, especialmente en lo tocante al incremento salarial, el punto más áspero de cualquier confrontación de intereses.

Las cifras en nuestra comunidad son alarmantes. En Aragón, los convenios que han finalizado o finalizan su vigencia en 2026 afectan a más de 160.000 personas y en 2027 a otras 140.000.

Este bloqueo se traduce en una conflictividad creciente y se refleja en la actividad del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). De enero a agosto de 2026 se iniciaron más expedientes colectivos que en el mismo periodo de 2025 (29 frente a 37 en 2026).

Blindar el diálogo social y revitalizar la negociación entre los agentes sociales no es solo una opción, sino una necesidad imperativa para garantizar un marco laboral justo. Es hora de que el empresariado asuma que esta crisis habitacional trasciende lo social para convertirse en un grave problema económico: si no hay vivienda a precios asequibles en los territorios, las empresas no podrán retener y atraer talento, ni cubrir puestos de trabajo. Por ello, UGT insiste en que el coste de la vivienda debe integrarse de manera estructural tanto en la negociación colectiva como en el diseño de las políticas de rentas.

También exigimos políticas públicas y respuestas firmes y urgentes. Es indispensable movilizar vivienda al mercado mediante la ampliación decidida de un parque público de alquiler y compra.

Actualmente se está tramitando en Aragón un nuevo proyecto de ley de vivienda que es, en lo esencial, el mismo texto que se presentó y decayó en la XI legislatura (2024). La futura ley de vivienda no puede reducirse a un catálogo de medidas coyunturales ni a la mera flexibilización de cargas urbanísticas.

Desde UGT Aragón entendemos que se debe proteger el salario real y la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora; garantizar el derecho a un hogar asequible sin generar sobreesfuerzo financiero; ayudas públicas; frenar la especulación del suelo y asegurar la participación sindical en la planificación territorial de la vivienda. Resulta inadmisible que promociones que obtienen ventajas urbanísticas, exenciones o ayudas públicas pasen al mercado libre en solo una década, alimentando la especulación a medio plazo a costa del contribuyente. Esta nueva ley debe ser una oportunidad para que en Aragón la vivienda se configure como un derecho ciudadano inviolable.

La vivienda no puede quedar a merced exclusiva de las leyes del mercado. Es un derecho fundamental recogido en el ordenamiento jurídico y un pilar básico del Estado del Bienestar, equiparable a la sanidad o a la educación. Las administraciones públicas deben intervenir de forma coordinada, aplicando políticas audaces que garanticen la cohesión territorial, frenen la despoblación y protejan a los colectivos más vulnerables. Es el momento de actuar con decisión: la vivienda tiene que ser un derecho efectivo para todos, jamás un privilegio.