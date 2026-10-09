La ventaja de la empresa familiar ante la revolución de la IA: pensar a largo plazo
La inteligencia artificial tiene una particularidad que resulta incómoda para cualquier empresa: su velocidad. Herramientas que hace apenas un año parecían experimentales se incorporan hoy a procesos comerciales, industriales o administrativos. Modelos que ocupaban titulares hace unos meses han quedado superados por nuevas generaciones. Cada semana aparecen aplicaciones capaces de automatizar tareas que hasta hace poco exigían horas de trabajo.
En medio de este ritmo vertiginoso, resulta tentador pensar que competir consiste, sobre todo, en correr. Quizá sea justo al contrario.
El XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, celebrado estos días en Madrid bajo el lema «Centro de Gravedad», ha vuelto a poner encima de la mesa una característica de estas compañías que adquiere una relevancia especial ante la revolución tecnológica que estamos viviendo: su capacidad para mirar más allá del corto plazo. Su presidente, Eloi Planes, lo expresó con una frase que resume bien el desafío: «Estar a la altura no significa conservar lo que hemos recibido. Significa hacerlo evolucionar».
Ahí existe una interesante paradoja. Frente a una tecnología que cambia cada pocos meses, una empresa capaz de pensar en décadas puede encontrarse en una posición privilegiada.
La inteligencia artificial está entrando rápidamente en los consejos de administración. Surgen preguntas sobre inversiones, productividad, automatización, datos, nuevos competidores o perfiles profesionales. Muchas compañías sienten además una cierta presión por demostrar que están haciendo algo con IA.
El peligro aparece cuando esa urgencia acaba convirtiendo una decisión estratégica en una sucesión de proyectos aislados, herramientas contratadas por impulso o pruebas que generan titulares internos, pero apenas modifican el negocio.
Una empresa familiar puede permitirse otra perspectiva. Cuando el horizonte empresarial alcanza a la siguiente generación, la pregunta cambia. Deja de ser qué aplicación debemos incorporar este trimestre y pasa a ser qué capacidades necesita nuestra compañía para seguir siendo competitiva dentro de diez años. Parece una diferencia pequeña, aunque sus consecuencias son enormes.
Porque invertir bien en inteligencia artificial tiene bastante menos que ver con adquirir tecnología que con preparar una organización. Significa ordenar los datos, revisar procesos, formar personas, incorporar determinados perfiles, cambiar hábitos de gestión y, en ocasiones, cuestionar maneras de trabajar que llevan décadas asentadas. Todo ello requiere tiempo. También exige asumir que muchas inversiones ofrecerán resultados graduales y que algunos experimentos acabarán descartándose por el camino.
Es precisamente ahí donde la paciencia empresarial adquiere valor.
Pensar a largo plazo tampoco equivale a avanzar despacio. De hecho, puede permitir lo contrario. Una compañía que tiene claro dónde quiere estar dentro de una década puede experimentar con mucha más agilidad en el presente.
Puede equivocarse en una herramienta sin equivocarse en la dirección. Puede cambiar de proveedor, de modelo tecnológico o de plataforma manteniendo intacta una estrategia de fondo.
La dificultad reside en distinguir entre la velocidad de la tecnología y la velocidad de las decisiones. Confundir ambas puede resultar caro.
La empresa familiar tiene además otro activo especialmente interesante ante esta transformación: su cultura. Durante años se ha hablado de ella casi siempre desde el punto de vista de la continuidad, los valores o el relevo generacional. Con la llegada de la inteligencia artificial, esa cultura empieza a adquirir también una dimensión competitiva.
La tecnología puede copiarse. Un competidor puede contratar el mismo software, utilizar el mismo modelo de inteligencia artificial e incluso fichar profesionales procedentes de nuestra empresa. Resulta bastante más difícil reproducir una cultura construida durante décadas alrededor de una determinada forma de atender al cliente, fabricar un producto, resolver problemas o relacionarse con proveedores y trabajadores.
El desafío consiste precisamente en introducir la IA dentro de esa cultura sin convertir la transformación digital en una pérdida de identidad.
Esto afecta directamente al talento. Durante los próximos años veremos desaparecer algunas tareas, aparecer otras y cambiar muchas profesiones que hoy conocemos. Las compañías tendrán que decidir cuánto automatizan, dónde mantienen intervención humana y qué capacidades quieren desarrollar internamente. Son decisiones con consecuencias que van mucho más allá de una cuenta de resultados trimestral.
Una organización acostumbrada a pensar generacionalmente puede afrontar ese debate desde otra lógica. Puede invertir en formar a quien ya conoce el negocio en lugar de recurrir sistemáticamente al mercado. Puede combinar experiencia y nuevas capacidades digitales.
Y puede entender que determinados conocimientos acumulados durante veinte o treinta años tienen un valor extraordinario cuando se conectan adecuadamente con las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial.
En Aragón conocemos bien esa manera de construir empresa. Buena parte de nuestro tejido productivo está formado por compañías familiares profundamente vinculadas al territorio, muchas de ellas industriales, que han atravesado ciclos económicos, cambios tecnológicos, internacionalización y relevos generacionales sin perder su centro de gravedad. Esa combinación entre raíces y capacidad de adaptación puede resultar especialmente valiosa en el momento actual.
La industria aragonesa tendrá que incorporar inteligencia artificial en fábricas, logística, mantenimiento, diseño, planificación, energía o relación con clientes. La cuestión será hacerlo desde una estrategia propia y evitando perseguir cada novedad que aparezca en el mercado.
Porque la mayor amenaza para una empresa familiar ante la IA probablemente sea pensar que proteger el legado significa proteger la forma actual de hacer las cosas. El legado empresarial funciona precisamente al revés. Se conserva cuando evoluciona.
Cada generación ha tenido que tomar decisiones que alteraban lo recibido: abrir mercados internacionales, profesionalizar la gestión, automatizar fábricas, digitalizar procesos o incorporar nuevas formas de financiación y gobierno. La inteligencia artificial representa otro capítulo de esa misma historia, aunque su velocidad y profundidad obliguen a actuar con mayor criterio.
Por eso, ante una revolución tecnológica obsesionada con la inmediatez, pensar a largo plazo puede convertirse en una sorprendente ventaja competitiva.
La empresa familiar sabe que el próximo trimestre importa. Pero también sabe algo que a veces olvidan los mercados, las organizaciones y hasta quienes diseñan las políticas económicas: después del próximo trimestre viene otro. Y después, muchos más.
Quizá esa sea una de las mejores brújulas para atravesar la revolución de la inteligencia artificial. Adoptar rápido aquello que aporte valor, descartar el ruido y tomar las grandes decisiones pensando en la empresa que queremos dejar a quienes algún día tendrán que hacerla evolucionar de nuevo.