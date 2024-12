Las cosas pueden no salir bien a la primera. O sí, pero no debería ser una carga para toda la vida que el éxito llegue con el primer intento. Muy manido está ya el ejemplo de 7Up. Aunque os invito a buscar su historia, que es la de muchos autónomos aragoneses. Intentarlo y no llegar no es fracasar, es aprender de errores. Aunque todos sabemos a veces parece que todo está perdido. Pues no.

Los últimos datos proporcionados por el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) corresponden al segundo trimestre de 2024 y reflejan un preocupante nivel de incremento de concursos de acreedores y disoluciones de empresas. Las cifras analizadas nos marcan una media en Aragón superior a la nacional durante el segundo trimestre de 2024. Así, los concursos presentados en Aragón crecieron un 51,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Antes de llegar a no poderte levantar, hay opciones y desde esta tribuna quiero levantar la voz: pedir ayuda. Asesoramiento financiero, ayuda psicológica para afrontar problemas, apoyo financiero en entidades como las SGR, y por supuesto en ATA. Para eso estamos.

A pesar de un fracaso económico empresarial o personal en ATA apostamos por medidas, ayudas y asesoramiento para que los autónomos y emprendedores tengan la posibilidad de redirigir nuevamente su vida profesional e incluso emprender nuevas iniciativas sin tener que arrastrar indefinidamente deudas anteriores de difícil o imposible satisfacción.

En este sentido, la Ley 7/2019, de 29 de marzo, de apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo en Aragón, prevé la concesión de ayudas específicas en materia de segunda oportunidad, así como la creación de un servicio específico de asesoramiento y tutela para las personas emprendedoras que hayan tenido experiencias fallidas anteriores y opten por emprender una nueva iniciativa empresarial, con objeto de acompañarle en el inicio de un nuevo proyecto como emprendedor.

Con el espíritu de la legislación de segunda oportunidad y de la legislación aragonesa de apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo, y el apoyo del Gobierno de Aragón, en ATA hemos puesto en marcha una oficina de asesoramiento especializado en Segunda Oportunidad. El acceso a la segunda oportunidad está a un click. Por eso me atrevo a hablaros directamente, de autónomo a autónomo: solicita la primera consulta que es gratuito, faltaba más. Escríbenos a segundaoportunidad@ata.es

Recapacita, que llegan fechas en que parece que hacemos repaso y es casi obligatorio. Estás ante el primer paso a tu futuro, a tu nueva oportunidad llega por Navidad.

Y ya que estamos, desearos que el primer artículo de 2025 hable de buenas noticias y parabienes para todos los autónomos de Aragón.