No hay mayor desgracia que perder vidas humanas. Sea cual sea la circunstancia. Es un momento muy triste y quisiera haber comenzado estas colaboraciones mensuales de otra manera. Pero la realidad es tozuda y no podemos ser ajenos a lo que nos rodea. Y los autónomos y sus representantes mucho menos. Porque somos el último escalón en la economía o el primero. Según la dirección en la que se mire. Los primeros en caer, los últimos en levantarse. Los últimos en quejarnos, los primeros en dar un paso al frente cuando hay que apoyar, que luchar, que apostar, que ayudar…

Hace una semana que empezó a llover y la desgracia llegó para muchos ciudadanos que lo han perdido todo en muchos municipios que nos son cercanos, también en Aragón. Como lo es la experiencia y la sensación de incertidumbre. Insisto, poniendo en primer lugar que no hay nada más trágico que la pérdida de vidas humanas, ahora toca poner el foco en la pérdida económica.

Una vez analizado el paquete de medidas que ayer publicó el BOE para los autónomos afectados por la DANA, queremos ponerlas en valor ya que están en la línea de lo que desde Asociación de Trabajadores Autónomos de Aragón que presido hemos mandado a las administraciones y hemos venido reclamando desde que ocurrió la tragedia.

Son ayudas importantes, tanto los ceses de actividad como las ayudas directas que se han aprobado de 5.000€ para cada autónomo. Ya advertimos de que esto no era la covid-19 y que indudablemente si no ayudamos a los autónomos, a la reconstrucción, difícilmente los autónomos podrían volver a poner en marcha sus negocios o sus actividades. Es evidente que el tiempo dirá si estas ayudas son suficientes o se han quedado cortas yo creo que en un corto espacio de tiempo veremos si el paquete de medidas es acertado o no.

Este paquete de medidas tiene que ser de una tramitación ágil y eficaz, porque si no, si hay mucha burocracia y se tardan en pagar las ayudas, difícilmente los autónomos accederán a ellas. En Aragón podemos decir que la experiencia de poner a disposición de los autónomos para que puedan reconstruir sus negocios funciona.

En 2023 así se hizo en Zaragoza. Algunos dirán que incluso sobró dinero y yo no puedo más que alegrarme por ello. Las tramitaciones y las justificaciones fueron ágiles y acertadas, las concesiones rápidas, el presupuesto suficiente. A eso hay que aspirar. Y no dejar a nadie atrás.

Sin embargo, no es todo positivo y tenemos que poner un pero a lo que se ha aprobado. Hay un importante olvido en estas ayudas que nos afecta directamente: se han olvidado de incluir a todos esos a autónomos del sector del transporte, reparto, taxistas, agentes comerciales… que aún no teniendo residencia en los municipios afectados que aparecen en el anexo al BOE se han visto sorprendidos en ruta por la DANA.

Decenas de camiones de los que hoy están destrozados, transporte ligero, furgonetas, vehículos pertenecen a taxistas, agentes comerciales, de seguros, camioneros. Hay un olvido de ellos en esta norma que desde ATA ya hemos comunicado a las administraciones y estamos convencidos de que se subsanará. Hay que decir que estos autónomos sí tienen ya derecho a solicitar los ceses de actividad con el motivo de fuerza mayor, y los ERTE para proteger el empleo de sus trabajadores. Pero han quedado fuera de las ayudas directas que serían tan necesarias para sufragar las cuotas de los vehículos perdidos aun sin acabar de pagar, por ejemplo.

El transportista que pierde un camión y la carga que lleva lo ha perdido todo. Ha perdido su herramienta de trabajo y su futuro más inmediato. Espero que cuanto antes, desde el Gobierno se corrija este error y olvido.

Desde ATA vamos a seguir asesorando a los autónomos de forma gratuita desde nuestro teléfono 900 10 18 16 para ayudarles sobre todo aquello que necesiten, explicarles qué pueden hacer o solicitar y tenderles la mano para que puedan reconstruir sus negocios y volver a la actividad a la mayor brevedad posible. Y que no tengamos que volver a hablar de esto.