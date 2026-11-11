Imagen de la calle Doctor Iranzo durante las obras. E.E

La primera fase de las obras avanza con una inversión de casi 4 millones de euros para ampliar aceras, sanear y renovar los conductos de agua.

Doctor Iranzo avanza en su transformación: más espacio para los peatones y 106 árboles en Las Fuentes

La calle Doctor Iranzo, situada en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, está en progreso constante.

Las obras de su primera fase ya están en marcha y avanzan con el objetivo de transformar este eje del distrito en un espacio más accesible, con zonas verdes y pensado para los peatones.

Este tramo abarca las calles Cardenal Cisneros y Compromiso de Caspe y la intervención afecta a casi 9.200 metros cuadrados.

Una de las principales modificaciones serán las aceras. El proyecto contempla ampliar el espacio de los peatones reduciendo la anchura de la calzada, aunque se mantendrá el número de carriles.

En los tramos que tienen un único carril, el ancho pasará de 9 a 8,40 metros. Además, los dos carriles comprendidos entre Rodrigo Rebolledo y Leopoldo Romeo se reducirán de ocho a siete metros.

Esta nueva distribución permitirá que los peatones puedan disponer de más espacio en una zona comercial del barrio.

Al mismo tiempo se mantendrá el máximo número posible de plazas de aparcamiento, espacios de carga y descarga y reservas de las calles.

Este proyecto, además, incorporará bancos y papeleras. Estos elementos permitirán crear zonas de descanso y nuevos puntos de encuentro entre los vecinos, con la intención de que resulte más cómoda y agradable para aquellos usuarios que transitan esa zona a diario.

Un centenar de árboles

El arbolado será uno de los elementos más visibles de la reforma. El proyecto contempla 106 árboles, una cifra superior a la prevista inicialmente.

Para ello, los servicios municipales de infraestructuras e Infraestructura Verde han revisado de forma individualizada los ejemplares existentes.

El objetivo ha sido conservar el mayor número posible de árboles y encontrar soluciones que permitan compatibilizar las obras con el arbolado actual.

Finalmente, se mantendrán en su ubicación más de 90 árboles, ya que, por motivos de seguridad, se retirarán alrededor de una decena.

Algunos árboles como los pinos han tenido problemas de estabilidad y han llegado a levantar el pavimento y las aceras más anchas.

En cuanto a las aceras, se tendrá en cuenta tanto la instalación de los árboles como la colocación del alumbrado público.

Bajo el pavimento

El nuevo proyecto de la calle Doctor Iranzo se llevará a cabo desde el interior.

En primer lugar, trabajarán las infraestructuras que discurren bajo el pavimento.

Estos trabajos incluyen la renovación de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, algunas de las cuales acumulan muchos años de servicio.

Algunas tuberías, fabricadas con distintos materiales y diámetros, serán sustituidas por nuevas conducciones de fundición dúctil.

También se renovarán las tomas de agua y los colectores y ramales de saneamiento.

A estas actuaciones se suma el rediseño del alumbrado público, que busca mejorar la iluminación de la calzada y las aceras, aumentar la eficiencia energética y reducir el resplandor luminoso.

Para ello, el proyecto tiene en cuenta la presencia de los árboles que hay actualmente y las nuevas plantaciones.

Los trabajos de esta primera fase continuarán hasta la primavera del próximo año.

Durante las obras, la mayor parte de los autobuses urbanos mantendrán sus recorridos habituales.

Sin embargo, la línea 44 modificará su itinerario en sentido desde el barrio del Actur hacia la Estación Miraflores.

Las principales calles del barrio, además, permanecerán abiertas al tráfico.

Apoyo a los negocios

Esta reforma tendrá consecuencias para los comercios de la zona durante el desarrollo de los trabajos.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha previsto un plan específico de ayudas económicas, bonificaciones fiscales y campañas comerciales.

Los establecimientos afectados por las obras de larga duración podrán solicitar una ayuda municipal de 400 euros en su facturación mensual respecto al año anterior si justifican gastos por esa misma cuantía. Un dato a tener en cuenta: Las solicitudes se presentarán a trimestre vencido.

Asimismo, se contemplan bonificaciones en el IBI y exenciones en el IAE en función de la duración de las afecciones.

Estas medidas buscan aliviar parte del impacto que las obras pueden tener sobre los negocios.

La primera fase de la reforma permitirá avanzar hacia una calle con una distribución diferente.

Doctor Iranzo mantendrá su función como vía de circulación, pero ganará espacio para caminar, descansar y disfrutar de un entorno con más árboles.

Esta reforma pone el foco en el uso cotidiano de la calle y en quienes viven y trabajan en el barrio Las Fuentes.