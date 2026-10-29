Felices compañeras de piso en una mudanza descansando y hablando. Ibercaja.

Según los expertos de Ibercaja, en la decisión influyen el ahorro previo, la situación personal y la capacidad de asumir las cuotas en el largo plazo.

Comprar una vivienda: las claves para dar el paso y elegir la hipoteca adecuada en Aragón

La compra de una vivienda es uno de los momentos más importantes en la vida de las personas y obliga a hacer números antes incluso de empezar a buscarla.

Cuánto dinero hay que tener ahorrado, qué cuota mensual se puede asumir o qué hipoteca encaja mejor según la situación de cada persona son algunas de las preguntas que surgen cuando se plantea dar este paso.

Esta decisión requiere una planificación para quienes buscan acceder a la primera casa.

El ahorro, el primer paso antes de comprar

Habitualmente los bancos financian hasta el 80% del precio de compra o del importe de tasación de la vivienda (el menor de los dos), por lo que es necesario contar con al menos el 20% ahorrado previamente.

A esta cantidad hay que sumar un 10% adicional para los impuestos y otros gastos asociados.

Por eso, antes de solicitar la hipoteca, conviene calcular cuánto dinero se necesita en total y qué parte se puede aportar con ahorros propios.

El futuro propietario también deberá calcular la cuota mensual de hipoteca que puede pagar.

Esa cantidad, sumada a otros préstamos que tenga, no debería superar el 30-35% de sus ingresos mensuales.

Analizar los ingresos, las deudas existentes y los posibles imprevistos ayuda a establecer un presupuesto realista. En definitiva, ser previsores.

La idea es que la compra de una vivienda no suponga un esfuerzo económico difícil de mantener a largo plazo.

En este sentido, Ibercaja dispone de la Cuenta Contucasa, un plan que contempla una bonificación de hasta 500 euros si se realizan aportaciones periódicas mensuales, o una remuneración de hasta 750 euros si se mantiene un determinado saldo fijo.

¿Qué hipoteca elegir: tipo fijo, variable o mixto?

Una vez definido el presupuesto, toca estudiar las opciones de financiación.

Las hipotecas a tipo fijo mantienen el mismo interés durante toda la vida del préstamo.

Su principal ventaja es que ofrecen estabilidad: el propietario sabe lo que va a pagar cada mes desde el primer día hasta que termine de pagar la hipoteca.

Las hipotecas a tipo variable, sin embargo, tienen un tipo de interés sujeto a las variaciones de un índice de referencia, normalmente el euríbor, al que se suma un diferencial.

Los intereses se suelen revisar cada seis meses o cada año, por lo que la cuota aumentará o disminuirá en función de cómo evolucione el euríbor.

Las mixtas, por su parte, combinan un periodo inicial a tipo fijo en los cinco o diez primeros años con otro a tipo variable hasta el final del préstamo.

La elección del tipo de hipoteca depende de los ingresos, la estabilidad económica de los propietarios y la capacidad para asumir posibles cambios en la cuota.

También conviene revisar el plazo de amortización, las condiciones del préstamo y la documentación antes de firmar.

En este proceso contar con información clara es clave.

Por eso, Ibercaja ofrece ayudar a los clientes a estudiar las alternativas disponibles y encontrar una solución acorde con sus necesidades y circunstancias.

De las hipotecas que ha formalizado la entidad en Aragón durante el primer semestre de 2026, el 40% se ha concedido a jóvenes de hasta 35 años.

Los jóvenes, ante el reto de comprar su primera casa

El acceso a la vivienda sigue siendo especialmente complicado para muchos jóvenes, que deben hacer frente al ahorro inicial necesario para comprar una casa.

A ello se suman los elevados precios de los inmuebles y el coste de los alquileres, que dificultan su capacidad de ahorro y que, en muchos casos, pueden retrasar la emancipación.

Existen hipotecas para jóvenes con porcentajes de financiación superiores, que pueden llegar hasta el 95%, aunque todo depende de si se cumplen los criterios de concesión del banco.

Para cubrir la parte que no financia el banco y el 10% habitual para impuestos y otros gastos, los jóvenes pueden acceder a productos específicos de ahorro para la entrada de la casa.

Antes de comprometerse con una hipoteca, conocer la capacidad económica personal y comparar las alternativas disponibles permite afrontar la compra con mayor seguridad y tranquilidad.