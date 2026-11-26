El Hub de Diversidad Digital Aragón conecta la formación tecnológica y oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Grupo Integra.

La primera promoción del Hub recibe sus diplomas en una jornada centrada en ampliar las oportunidades laborales en el sector TIC.

El Hub de Diversidad Digital Aragón conecta formación y empleo tecnológico y reconoce a 12 referentes de la inclusión

La Fundación Integralia DKV e Integra Tecnología han presentado en la Torre DKV de Zaragoza el Hub de Diversidad Digital Aragón, una iniciativa que conecta formación tecnológica y oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. La jornada ha incluido la entrega de diplomas a su primera promoción y doce reconocimientos a familias, profesionales, empresas, instituciones y entidades sociales por su compromiso con la inclusión.

El encuentro ha contado con la presencia de María Asunción Sanmartín Mora, directora general de Contratación, Patrimonio y Organización del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, y de Miguel Ángel García Muro, concejal delegado de Transformación Digital del Ayuntamiento de Zaragoza.

García Muro ha recogido, en representación del consistorio, el reconocimiento "Administración con alma" por el Plan Estratégico de Accesibilidad Universal de Zaragoza (PEAUZ) 2025-2030.

Javier Vega de Seoane, presidente de Fundación Integralia DKV, ha defendido que el papel de las empresas debe medirse también por el valor que generan para la sociedad: "El objeto social de los empresarios es maximizar el valor que se aporta a la sociedad", ha afirmado, subrayando que una actuación responsable resulta decisiva para atraer y retener talento.

En la bienvenida, Julián Nuño, director de Transformación, Innovación y Estrategia de DKV y patrono de Fundación Integralia DKV, ha vinculado innovación, bienestar e inclusión.

“Para DKV, construir un futuro más saludable significa también construir una sociedad más inclusiva. La prevención y el bienestar no pueden separarse de las oportunidades para formarse, trabajar y desarrollar un proyecto de vida. La diversidad y el talento de las personas con discapacidad enriquecen nuestra capacidad de innovar, y HDD Aragón demuestra cómo podemos transformar ese compromiso en oportunidades reales desde Aragón", ha explicado.

Félix Gil, CEO de Grupo Integra, ha destacado el compromiso de la compañía con el proyecto, "al que contribuimos con aquello que mejor sabemos hacer: tecnología y formación".



"Y lo hacemos desde nuestra cercanía al tejido empresarial aragonés, el conocimiento de las competencias que demandan las empresas y una metodología de aprendizaje práctica, vinculada a la realidad del entorno laboral. Sumar nuestra experiencia a la de la Fundación Integralia DKV y AWS nos permite acompañar a las personas en ese recorrido, desde la adquisición de nuevas competencias hasta su incorporación al mercado laboral", ha continuado.

Carlos Valdés Sauras, Community Engagement Manager de Amazon Web Services (AWS), ha puesto el foco en la capacitación en tecnologías de alta demanda como puerta de acceso a los empleos del futuro y en la importancia de alianzas que democraticen el conocimiento digital, para que las oportunidades de formación y acceso al trabajo lleguen a más personas.

Cristina González Hipólito, directora general de Fundación Integralia DKV, ha presentado el modelo del Hub y ha pedido la colaboración de las empresas para identificar los perfiles profesionales en los que formar al alumnado y facilitar su incorporación y desarrollo laboral.

"Seguro que la tecnología nos va a ayudar a acelerar muchísimo este proceso", ha asegurado.

También ha destacado el papel de las entidades sociales y las administraciones públicas para crear oportunidades.

Los reconocimientos han destacado la implicación de familias, profesionales y organizaciones en la construcción de oportunidades. Grupo Integra.

La jornada ha incluido la mesa redonda "El empleo en el sector TIC: palanca para reducir la brecha digital de las personas con discapacidad en Aragón", moderada por Javier de Oña, subdirector de Fundación Integralia DKV, con la participación de Reyes Gistas (Integra Tecnología), Victoria Bes Argón (Inserta Empleo Aragón), Jorge Martín (Asperger Aragón) y José Lobera (OneGolive).

El diálogo ha abordado las barreras de acceso al empleo tecnológico y la conexión entre formación, empresas y entidades sociales.

Los reconocimientos han destacado la implicación de familias, profesionales y organizaciones en la construcción de oportunidades.

Entre las entidades distinguidas figura UST, que impulsa el empleo inclusivo y programas de apoyo como Plan Familia y Plan Aflora; Pilar Gómez Navarro, responsable de Seguros y Salud, ha recogido la distinción en nombre de UST.

Asimismo, Javier Latorre, vicepresidente de Asperger Aragón, ha recogido el reconocimiento a esta asociación.