Presentación de Commander en la Fábrica de Cervezas Ámbar, en Zaragoza, ante más de 50 profesionales. Deveco.

Presentada junto a Pemamek Iberia, la plataforma permite saber antes de aceptar un pedido si una empresa puede asumirlo. Cualquier empresa puede probarla 30 días gratis.

Más de 50 profesionales asisten al lanzamiento de Commander, la IA que Deveco ha creado en Aragón

Más de 50 profesionales de la industria, la ingeniería y la logística se reunieron en la Fábrica de Cervezas Ámbar, en Zaragoza, para conocer Commander, la plataforma con inteligencia artificial de Deveco, consultora tecnológica aragonesa.

Permite saber, antes de aceptar un pedido, si una empresa puede asumirlo y con qué recursos. La jornada "La IA que transforma la gestión industrial en Aragón" se organizó junto a Pemamek, empresa especializada en soluciones de automatización de soldadura y de producción.

Un pedido nuevo entra y nadie sabe si cabe. En muchas empresas industriales esa decisión se toma con un Excel que solo entiende una persona, una llamada al taller y algo de intuición. Carlos Zapatero, COO de Deveco, explicó que de ahí parte Commander: cuando el equipo crece, los proyectos se solapan o falta alguien, y la pregunta siempre es la misma: cuándo se puede entregar y con qué recursos.

Asistentes al lanzamiento de Commander, la IA que Deveco ha creado en Aragón. Deveco.

"Hoy no vamos a hablar de inteligencia artificial en general. Vamos a ver una herramienta concreta para planificar mejor los recursos de una empresa industrial", afirmó Javier Senz, CEO de Deveco.

Peter Senz, Sales Director de Pemamek Iberia, defendió que no se puede industrializar sin digitalizar: "Industrializar sin digitalización ya no es suficiente".

Pemamek, con más de cinco décadas de experiencia en automatización industrial, apoya a una empresa joven de digitalización industrial.

Después, Miguel Laguna, CTO de Deveco, mostró Commander en directo con una empresa de ejemplo y el equipo resolvió las dudas de los asistentes.

La tarde terminó con una cata de cerveza y un encuentro entre empresas.

Qué hace Commander

Reúne en una sola herramienta quién trabaja en qué, qué máquina está ocupada y qué rentabilidad deja cada proyecto.

Permite probar antes de decidir qué pasa si entra un pedido urgente o si falta una persona clave.

Y se consulta hablando: Sargento, su copiloto de IA, responde en lenguaje normal, sin necesidad de ser experto.

¿Cómo probarlo?

Commander está pensado para fabricación, metal y automoción, construcción, ingeniería y mantenimiento.

No obliga a cambiar de sistemas: se integra con el ERP y las herramientas que la empresa ya utiliza. Cualquier compañía puede probarlo 30 días gratis y, si continúa, tiene un 50% de descuento durante los tres primeros meses, como oferta de lanzamiento hasta final de año. Se activa en commandr.es.