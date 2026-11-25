Operarios en el centro de Amazon en La Muela. E.E.

Café, refrescos o pañales desde La Muela al resto de España: así afronta el nuevo centro de Amazon su primer Black Friday

Refrescos, cremas, cartones de leche, café, chocolate o pañales. Los productos de "alta demanda" también forman parte del Black Friday de Amazon y agitan estos días la actividad del centro logístico de La Muela, que echó a andar el pasado mes de septiembre.

La instalación abarca más de 30.000 metros cuadrados en el polígono Centrovía y está especializada en este tipo de artículos: "Es una capa adicional de almacenamiento, nos permite focalizarnos en estos productos que repartimos desde aquí al centro de España".

Así lo explica el director del centro logístico ZAZ8, Jaime González, mientras en el recinto no cesa la actividad. Arrancaron con un centenar de empleados y el objetivo es alcanzar los 300 antes de final de año y 600 en un plazo de tres.

Con estos mimbres afrontan su primer Black Friday. La cita ha ganado importancia en el comercio online y prácticamente se solapa con el Cyber Monday (lunes 30), de reciente invención, o la temporada navideña, a un mes vista.

"Tenemos parte de alimentación, de chocolates, cafés y bebidas. Y ahora, pues incluso tenemos algún artículo que se nos ha colado en la alta demanda, como juegos de mesa. Entendemos que los Reyes Magos pueden estar detrás", destaca.

La plataforma de La Muela puede almacenar hasta 8,9 millones de artículos. Se encuentra al 50% de su capacidad y la intención es que las hileras vacías se llenen por encima del 70% para diciembre.

No ha hecho falta activar todavía el turno de noche, apunta Jaime González, pero esa puerta tampoco se cierra. "Todas las previsiones son muy positivas", añade.

Interior del centro logístico de Amazon en La Muela. E.E.

El objetivo de este tipo de centros es garantizar los plazos de envío entre 24 y 48 horas. Es el primer "Distribution Center", el nombre técnico que le otorga la multinacional, de toda España, pero presenta diferencias con los del resto de Aragón, como el de Plaza.

Por ejemplo, por sus cadenas no pasarán estos días teléfonos móviles o dispositivos electrónicos, asociados habitualmente con las grandes ofertas. Solo se catalogarán como "alta demanda" si se produce un pico de la misma de aquí al viernes.

La actividad de estos días obliga incluso a reformular turnos "en función de las necesidades". "Trabajamos los siete días a la semana", recuerda González.

Según sus palabras, "hay perfiles más operativos, pasando por ingeniería u ofimática, pero también de mantenimiento o finanzas". "Muy variados", precisa.

La tecnología marca todos los procesos. Los empleados cuentan con sistemas para clasificar los productos en función de la demanda, desde el escaneo inicial hasta la colocación en las estanterías con las carretillas elevadoras.

La "alta demanda" implica una "alta rotación", comenta González. Es decir, la actividad es constante y prueba de ello son las decenas de camiones que rodean el ZAZ8 en Centrovía.

Aragón

De acuerdo a los datos más recientes (2024), unas 400 pequeñas y medianas empresas venden a través de Amazon. El Black Friday "es también una muy buena oportunidad para incrementar sus ventas", defienden desde la multinacional.

"En Aragón tenemos cuatro centros distintos. Todos forman parte de la red logística y eso demuestra la importancia de Aragón y de Zaragoza. Es una localización muy buena y también hay muchísimo talento", señala Jaime González. En el centro de La Muela se han invertido alrededor de 100 millones de euros.