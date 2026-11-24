El Bono Comercio de Ejea agota sus 15.000 euros en tres días y medio. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

La segunda campaña del año suma 1.500 bonos canjeados en más de 60 comercios; con la de junio, cada euro municipal se ha traducido en 6,43 euros de ventas.

El Bono Comercio de Ejea agota sus 15.000 euros en tres días y medio y mueve 91.736 euros en compras en más de 60 negocios

La segunda edición del Bono Comercio de Ejea de los Caballeros ha consumido todo su presupuesto en apenas tres días y medio. Los 15.000 euros aportados por el Ayuntamiento, repartidos en 1.500 bonos de 10 euros, han generado 91.736,18 euros en compras en los negocios adheridos, según el balance municipal.

La campaña arrancó el 9 de noviembre y registró una actividad muy intensa en sus primeras horas. La gestiona la sociedad municipal SOFEJEA, con la colaboración de la asociación Ejea Comercio, y en ella participan más de 60 establecimientos de la localidad y sus pueblos.

El consistorio destaca que el gasto se ha repartido entre muchos negocios: ninguno ha llegado a concentrar el 8 % del importe total canjeado, de modo que el impulso ha alcanzado a comercios y actividades muy distintos.

Uno de los datos más llamativos es el de las personas mayores. Los vecinos de más de 65 años pudieron recoger sus bonos en papel en las oficinas de SOFEJEA, sin necesidad de descargar ninguna aplicación, y este colectivo retiró 811 de los 1.500 bonos, más de la mitad del total.

La consejera delegada de SOFEJEA, Andrea Rodríguez, ha vinculado el apoyo al comercio de proximidad con la actividad económica, el empleo y la vida en las calles de Ejea y sus pueblos, y ha recordado que detrás de cada establecimiento hay profesionales que ofrecen una atención cercana.

Esta es la segunda convocatoria del año. La primera, en junio, agotó en seis días sus 20.000 euros: se canjearon 2.000 bonos, 650 de ellos en formato físico, y las ventas asociadas alcanzaron 133.174,96 euros.

Sumadas ambas ediciones, 2.213 personas se han registrado en la aplicación, se han utilizado 3.500 bonos y las compras llegan a 224.911,14 euros, con una aportación municipal de 35.000 euros. Según el Ayuntamiento, cada euro público destinado a descuentos se ha convertido en 6,43 euros de ventas en los comercios participantes.