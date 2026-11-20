El Gobierno de Aragón, sobre la aprobación del decreto de centros de datos: "No lo cumple ninguno de los proyectos"

El Gobierno de Aragón ha reiterado este viernes que el decreto de centros de datos "plantea condiciones inasumibles para cualquier inversión". Tampoco "cuenta ni con el sector ni con administraciones implicadas", como señalan desde el propio Ejecutivo autonómico.

Así se ha pronunciado tras la aprobación del mismo la consejera de Economía, Eva Valle. Ha reafirmado las críticas vertidas desde el inicio de la tramitación, con la publicación del primer borrador.

En el proceso se han producido cambios. La DGA considera que han sido "pocos" y no sustanciales, por lo que no desaparece la sombra de duda sobre las inversiones anunciadas en los últimos tiempos.

"Son unos requisitos que no cumple ninguno de los proyectos que tenemos en Aragón, lo que puede llevar a los inversores a dejar nuestra Comunidad y nuestro país, y lo que es peor, utilizando la energía que generamos", ha asegurado.

Valle ha lamentado que el real decreto se apruebe a las puertas de las elecciones generales del 29-N. La normativa "debería abordarse con calma y con cautela" tras los comicios, sostiene, "porque es un punto clave para el futuro de Aragón y de España".

Además, la consejera ha afirmado que el Gobierno autonómico no ha podido acceder al informe del Consejo de Estado previo a la aprobación. Dicha documentación se solicitará al Ministerio de Transición Ecológica, ha confirmado Valle.

Por otro lado, la responsable del ramo se ha mostrado "escéptica" ante la aprobación de la planificación eléctrica 2027-2030 en el mismo Consejo de Ministros.

"No sirve de nada que estén sobre el papel las inversiones si no se ejecutan", ha comentado. En este sentido, ha cifrado en un 43% los trabajos de la anterior planificación "que se han quedado sin ejecutar" en Aragón.

Moratoria

El real decreto fija en un 80% el porcentaje mínimo de energía renovable con el que deberán abastecerse los centros de datos. Dicha cifra baja al 60% en periodos de máxima actividad.

Se establece para las empresas promotoras una moratoria de cinco años, para cumplir con el requisito del 60%, y hasta 2032 con el 80%.

Los citados parques de renovables deberán tener una antigüedad de 36 meses desde la puesta en marcha de los centros de datos. Se establece una excepción si hubiera contratos previos de compraventa de energía anteriores a la aplicación del real decreto.

Está previsto que la normativa se publique el próximo lunes, 23 de noviembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras esto se confirmará su entrada en vigor.