Azcón, en una rueda de prensa sobre el centro de datos de Blackstone Gobierno de Aragón

Aragón confirma que recurrirá el decreto de los centros de datos: "Va contra miles de puestos de trabajo"

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha confirmado que su Gobierno recurrirá el decreto que regula los centros de datos, aprobado este mismo viernes en Consejo de Ministros.

Azcón ha afirmado que va "contra los intereses de Aragón, contra las inversiones, pero sobre todo contra miles de puestos de trabajo que se podrían crear en la Comunidad". Ha denunciado que la normativa se aprueba "por motivos exclusivamente electoralistas".

El decreto, ha dicho, "perjudica directamente a Aragón" y crea "inseguridad jurídica" para las tecnológicas que buscan implantarse en el territorio. "Nos han hecho llegar su preocupación", ha añadido.

Según Azcón, se "imposibilita que muchos de los proyectos puedan ver la luz". También ha sostenido que el decreto "coloca en una posición de segunda" a Aragón frente a iniciativas "que se instalan en Cataluña".

"Va directamente contra Aragón", ha insistido.

El presidente ha calificado en este sentido el decreto como "un ataque a la igualdad" y lo ha tachado de "incomprensible". Se ha mostrado convencido, eso sí, de que un Gobierno con Alberto Núñez Feijóo derogará la normativa.

"Es así, estoy convencido de que el próximo Gobierno de España entiende la importancia de estar a la cabeza de las inversiones tecnológicas. Si Feijóo es el nuevo presidente, será derogado", ha remarcado.

En palabras de Azcón, es una "prioridad" para el PP dar continuidad a este tipo de iniciativas. El recurso es "una responsabilidad del Gobierno de Aragón" para que "las inversiones puedan seguir llegando".

El líder de la DGA ha comparado la situación con el recurso del Ayuntamiento socialista de Pedrola a la gigafactoría de Stellantis y CATL. "Ya hemos visto cómo la número dos del PSOE en Aragón (Manuela Berges) se dedicaba a poner piedras en el camino de una inversión tan importante", ha remarcado.

Como también ha hecho la consejera de Economía, Eva Valle, Azcón se ha mostrado reticente al anuncio de la nueva planificación de la red eléctrica.

"Estoy convencido de que se va a revisar. El 43% de lo que hoy se recoge son obras que se tenían que haber hecho", ha concluido.