La promotora del centro de datos de Botorrita, entre las empresas más expuestas al real decreto del Gobierno

El sector de los centros de datos empieza a perfilar las consecuencias de la aprobación por parte del Gobierno de España del real decreto para regular los centros de datos. No se ha llevado a cabo en el último Consejo de Ministros, pero podría no pasar de esta semana.

Un informe de Bankinter publicado este martes señala que Merlin Properties figura entre las empresas más expuestas a la nueva normativa. Se trata de la promotora del proyecto en Botorrita (Zaragoza) con una inversión inicial de 1.125 millones de euros.

Según la compañía bancaria, el real decreto afecta a aquellas empresas "con una cartera de proyectos con más peso en España". Se cita también a Solaria.

En este sentido, Merlin se hizo en Aragón con uno de los proyectos lanzados inicialmente por Forestalia. Cuenta actualmente con una declaración de interés autonómico (DIGA) otorgada el pasado verano y está previsto que eche a andar en 2029.

Este fondo de inversión cifró la creación de empleos en alrededor de 5.000 puestos durante la construcción y más de medio millar en la fase operativa. Números sujetos, como sucede en este tipo de instalaciones, al despliegue progresivo de las distintas etapas.

Merlin cuenta en la actualidad con centros de datos en marcha en Barcelona y Madrid (Getafe). En Bilbao se ha proyectado uno de los más grandes de España y hay otra iniciativa en construcción en Lisboa (Portugal).

Así, Bankinter ha trasladado a sus inversores que ahora podría ver "más comprometidos sus ingresos futuros que otras compañías como ACS". Esta última, propiedad de Florentino Pérez, tiene otro centro de datos en marcha en La Puebla de Alfindén (Zaragoza) con un PIGA del Gobierno de Aragón.

Impacto

El impacto “asimétrico” que apunta Bankinter todavía no se ha puesto negro sobre blanco en Aragón, si bien las distintas empresas con proyectos en la Comunidad han alegado el decreto. El Gobierno autonómico sostuvo tras conocerse las últimas modificaciones de la normativa que seguía habiendo inversiones en riesgo.

Tal como dieron a conocer Amazon Web Services (AWS) y Microsoft, ambas propusieron cambios al Gobierno. La primera continúa con las obras de ampliación de sus instalaciones en marcha y tiene nuevos emplazamientos en cartera.

Estos desarrollos siguen adelante y, de hecho, la DGA autorizó el lunes la ampliación en Plasencia del Monte (La Sotonera, Huesca) de la subestación que alimentará el futuro centro de datos del Parque Tecnológico Walqa, en la capital altoaragonesa.

Fuentes de Microsoft señalaron en un encuentro reciente con periodistas que trabajan al margen de lo que pueda suponer el real decreto, pues todavía no se había aprobado. Está previsto que esto ocurra en un Consejo de Ministros previo a las elecciones del domingo 29, en apenas semana y media.

La multinacional señaló que el desescombro de los terrenos donde se ubicará su centro de datos en Puerto Venecia (Zaragoza) finalizará hacia el verano de 2027. Siguen adelante también los trabajos previos en Villamayor de Gállego y La Muela.

El principal temor del Gobierno de Aragón pasa por los criterios relativos a las energías renovables. Hasta un 80% del consumo deberá proceder de estas vías, por lo que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) establece en el borrador un plazo de cinco años para adaptarse.

Es la denominada "correlación horaria", que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC) pidió flexibilizar. Además, la parte relativa a las renovables obliga en la práctica a renovar las instalaciones de generación que nutran a los centros de datos.

Inicialmente se fijó una antigüedad de 18 meses desde la puesta en marcha de los complejos tecnológicos. La segunda versión del borrador la eleva hasta los 36, si no existen contratos previos de compraventa de energía anteriores a la aplicación del real decreto.

AWS no se ha pronunciado sobre esta cuestión en Aragón. Los responsables de Microsoft sí detallaron que las plantas fotovoltaicas Escatrón II y Fuendetodos II se ajustan a la normativa.

Para el conjunto de España, Bankinter alude a datos de la patronal SpainDC. Esta cifró en 67.000 millones de euros la inversión acumulada entre el presente año 2026 y 2030.

SpainDC sostiene que hay proyectos por valor de 9.000 millones que podrían trasladarse a otros países.